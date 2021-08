ROY, Marcel



Au Centre d'Hébergement St-Augustin Beauport, le 8 août 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Marcel Roy, époux de feu dame Anna Darveau. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, ses enfants : Bernard Roy (Johanne Rathel), feu Nathalie et Sandra Roy (feu Eric Mercier); ses petits-enfants: David Roy (Ariane Camiré), Marie-Pier Roy (Jean-Simon Généreux) et arrière petits-enfants: Ethan Roy et Coralie Roy, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel du CHSLD St-Augustin Beauport pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.