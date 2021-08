MORIN, Élisabeth



À son Domicile Privé, le 29 juillet 2021, est décédée à l'âge de 63 ans, madame Élisabeth Morin. Elle était la fille de Roger Morin et de Stella Albert. Madame laisse dans le deuil, ses enfants: Jean-François, Mélanie (Mike) et Sébastien (Yanka); ses petits-enfants: Ryan, Émy, Emryk et P'tit-Fern. Elle était la soeur de Joanne (Serge), Patricia, Marco (Liette). Elle laisse également dans le deuil son amie Manon Laflamme ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. La famille recevra les condoléances le samedi 21 août 2021, de 14 h à 17 h à laL'inhumation suivra au cimetière JDS - (secteur Naturel). La famille tient à remercier le Dre Anne-France Talbot-Bolduc et son infirmière Josyanne Lemieux pour leur dévouement et leurs bons soins auprès de madame Morin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUS, soins palliatifs et la Société Québecoise du cancer.