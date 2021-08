VEILLEUX, Pierre



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 1 août 2021, à l'âge de 75 ans et 5 mois, est décédé monsieur Pierre Veilleux, fils de feu madame Gabrielle Poitras et de feu monsieur Charles Eugène Veilleux. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.Il laisse dans le deuil sa fille Sophie (François Archambault), ses frères Jean-Marc (France DeGarie) et René (Ginette English), sa nièce et ses neveux de la famille Veilleux: feu Hélène, Steve, Éric et Martin; de nombreux parents des familles Veilleux et Poitras, ainsi que ses amis de golf, de vélo et de voile. La famille désire remercier chaleureusement le personnel soignant du département des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour son professionnalisme et l'excellence des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôtel-Dieu de Québec) ou à la Société Canadienne du Cancer.