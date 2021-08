ROY, Ghislaine



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Ghislaine Roy, survenu à Québec le 8 mai 2021. Elle était l'épouse de feu Roland Bouchard, la fille de feu Adeline Auclair et de feu Eugène Roy. Elle habitait à Québec. La famille recevra les condoléances, dès 13 h,Elle laisse dans le deuil ses enfants : Christian (Danielle Ferland), Pierre, Martin (Jenny Hermida-Acosta), Marie (Réjean Casavant), Jean-Simon, Éric (Hélène Picard) et Fabien (Michèle Richard); ses petits-enfants : Thierry, Pierre-Olivier, Guillaume, Joanie, Adèle, Sabrina, Annabelle, Marie-Jeanne, Félix et Arielle; ses arrière-petits-enfants : Éliot, Simone, Émile, Alexis et Eliott; ses belles-sœurs : Rita Bouchard (Raymond Landry) et Micheline Bouchard. La famille remercie le personnel soignant de l'Hôpital général de Québec et lui exprime sa gratitude pour tous les soins prodigués à Ghislaine lors de son séjour en résidence à l'hôpital et durant les derniers moments de sa vie. Sincères remerciements également aux propriétaires de la Résidence du Collège de Beauport, Julie Racine et Yves Groleau ainsi qu'au personnel; pendant quelques années, Ghislaine y a vécu des moments de bonheur et reçu des soins hors pair. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 avenue Belvédère, bureau 305, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 527-4294.https://www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.