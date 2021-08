LABONTÉ, Normand



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le mardi 10 août 2021, à l'âge de 62 ans et 4 mois, est décédé monsieur Normand Labonté, fils de feu Sauveur Labonté et de feu Eva McCarthy.Les arrangements funéraires ont été confiés à la maison funéraireIl laisse dans le deuil sa fille : Annick Labonté (Sébastien Larivière); ses petites-filles : Jennifer Labonté et Daphnée Labonté. Il était le frère de : Jean-Guy et Sylvie Labonté (Steve Grenier), ainsi que leur enfants : Kevin Grenier (Lisa Brisson), Yan Labonté et Audrey Grenier (Alex Durand). Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille souhaite remercier le personnel de l'hôpital de Saint-Georges pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l' Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bur. 104, Montréal (Québec), H1N 1C1.