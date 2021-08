LABRIE, Jacques R.



Jacques R. Labrie était membre de la Corporation des pilotes du Bas-St-Laurent et vétéran de la Marine Marchande de la Seconde Guerre mondiale, est décédé le samedi 14 novembre à l'hôpital du Saint-Sacrement. Il était l'époux de madame Huguette Boily. Il demeurait à Québec.de 10h à 11h.L'inhumation des cendres se fera en toute intimité au cimetière Mont Marie, à Lévis.Il laisse dans le deuil outre son épouse, Huguette Boily; ses fils : Pierre, Jean, Claude et feu François ainsi que ses petits-enfants : David, Jordane, Éloïse, Sophia et Kamila. Le départ affecte également les membres des familles Boily et Labrie ainsi que de nombreux amis et ex collègues de travail.