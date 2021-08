Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Hommage à André Gagnon

La grande Marie-Nicole Lemieux se prépare à mettre fin à dix années d’association, à titre d’ambassadrice, avec le Festival international du Domaine Forget. Elle offrira, le 15 août, un concert où elle rendra hommage, en compagnie du pianiste Charles Richard-Hamelin, à la musique d’André Gagnon. Un concert où la contralto interprétera l’œuvre Lettres de madame Roy à sa fille Gabrielle, écrite par Michel Tremblay et le compositeur décédé en 2020, qui sera offert en webdiffusion du 18 août au 1er septembre.

► Où : domaineforget.com

— Yves Leclerc

Une lutte exemplaire

La quatrième saison de l’excellent drame judiciaire américain vient d’atterrir sur ICI Tou.tv Extra. Le premier épisode est particulièrement jouissif : Diane Lockhart (Christine Baranski) se réveille dans une réalité alternative où Hillary Clinton a défait Donald Trump aux présidentielles de 2016.

On ignore pourquoi, mais aucun buzz n’entoure The Good Fight. Dommage, parce qu’il s’agit assurément d’une des meilleures séries présentement offertes. Les textes sont intelligents, la réalisation est imaginative et l’interprétation est extrêmement solide.

► Où : Sur ICI Tou.tv Extra

— Marc-André Lemieux

Untold : bagarre dans la NBA

Le plus triste épisode de l’histoire de la NBA – la bagarre générale qui a éclaté entre des joueurs des Pacers d’Indiana et des partisans des Pistons de Detroit, le 19 novembre 2004, au Palace d’Auburn Hills – reçoit le traitement documentaire complet. Dans le premier d’une série sur l’envers du décor du sport, les artisans d’Untold exposent les points de vue de toutes les parties impliquées, images inédites à l’appui, et vont à l’encontre de l’opinion populaire qui blâmait uniquement les joueurs.

► Où : Sur Netflix

— Cédric Bélanger