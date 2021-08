Bourses aux athlètes de Lévis

Photos courtoisie

Jusqu’au 5 septembre, les athlètes lévisiens inscrits sur la liste des athlètes identifiés par le ministère de l’Éducation du Québec (MÉQ) sont invités à soumettre leur candidature au programme de Bourses aux athlètes ambassadeurs de Lévis pour l’année 2021. Cette année encore, la Ville accordera une aide financière sous forme de bourse aux méritants des niveaux d’identification Espoir, Relève, Élite et Excellence lors d’une cérémonie qui aura lieu le 7 décembre. La formule de l’événement sera déterminée en fonction des mesures sanitaires en vigueur. Jusqu’à aujourd’hui, la Ville de Lévis a accordé un total de 287 000 $ en bourses à 155 athlètes, dont plusieurs ont reçu plus d’une bourse depuis la création du programme en 2015. Pour s’inscrire, les athlètes de Lévis sont invités à remplir le formulaire d’inscription avant le 5 septembre à ville.levis.qc.ca, dans la section Sports et Loisirs, rubrique Bourses aux athlètes ambassadeurs. Sur la photo : deux athlètes olympiques, Lauriane Genest (Tokyo 2020) et Gabrielle Carle (Rio 2016 et Tokyo 2020), boursières du programme lévisien.

D’autres Lions au golf

Le Club Lions Québec-Nord tiendra son tournoi de golf annuel (9 ou 18 trous, au choix) le mercredi 15 septembre au Club de golf Saint-Michel de Bellechasse. Sous le thème « Journée de l’Amitié Lion », les profits de l’évènement seront versés à la Fondation Cap Diamant qui a pour but de soutenir financièrement les personnes aînées démunies et isolées afin de prolonger leur séjour dans leur domicile le plus longtemps possible.

▶ Renseignements : 418 614-9453 ou sur le site https://fondationcapdiamant.com.

Amateurs de vodka

Lancée en octobre dernier, la Vodka québécoise Aupale (photo) est une jeune entreprise québécoise qui malgré la pandémie à su grandir et s'exporte même à l'extérieur du Canada. Élaborée à partir de maïs canadien de première qualité et de l’eau de source la plus pure en Amérique du Nord, soit celle des glaciers de la Côte-Nord, cette vodka raffinée au goût neutre et à la texture onctueuse se veut une nouvelle option de choix pour les amateurs de spiritueux. Créée pour être dégustée dans sa plus simple expression, uniquement sur glace ou accompagnée de soda, Aupale est le fruit d’un travail minutieux ayant permis la création d’un produit fin, tout en pureté et en simplicité. Mathieu Caron, le cofondateur est natif de Québec.

En souvenir

Le 14 août 1950. Le N.V. Québec, navire de croisière de 7000 tonnes de la Canada Steamship Lines, quitte la ville de Québec avec 480 passagers dont la plupart embarquèrent à Montréal et dont 80 % étaient de nationalité américaine. Vers 17 heures, le « Québec » à une vingtaine de kilomètres du confluent du Saguenay et du Saint-Laurent, le capitaine Cyril Hunter Burch sonne l’alarme. Un feu fait rage à bord. Le « Québec » a ensuite brûlé violemment (photo) pendant quatre heures après avoir atteint le quai à Tadoussac.

Anniversaires

Stevens Melançon (photo), conseiller municipal du district de la Chute-Montmorency-Seigneurial et président de l’arrondissement de Beauport, 61 ans...Denis Servais, retraité, ex-président de Sport’Aide (2017-2019), ex-président de Baseball Québec et de l’Association du loisir municipal et Sports Québec...Fernand Marcotte Junior, entraineur de boxe, 73 ans...Shea Weber, défenseur des Canadiens de Montréal (LNH), 36 ans...Josh Gorges, ex-défenseur des Canadiens et Sabres (LNH), 37 ans...Halle Berry, actrice américaine, 55 ans...Emmanuelle Béart, actrice française, 56 ans...Magic Johnson, joueur de basketball (1979-91 et 1996: Lakers), 62 ans...Steve Martin, acteur américain, 76 ans.

Disparus

Le 14 août 2020 : Joe Norton (photo), 70 ans, Grand Chef mohawk de Kahnawake... 2016 : Fyvush Finkel, 93 ans, acteur américain (Un drôle de shérif) ... 2015 : Jean-Paul Sylvain, 78 ans, chroniqueur arts et spectacles au Journal de Montréal et de Québec... 2014 : Frank Udvari, 90 ans, arbitre de la LNH pendant les années 50 et 60... 2013 : Elsa Lessonini, 48 ans, actrice et réalisatrice, fille de la comédienne Rita Lafontaine... 2013 : Lisa Robin Kelly, 43 ans, actrice américaine... 2012 : Nicole Leclerc, 46 ans, VP, Biscuits Leclerc Ltée... 2009 : Ted Kennedy, 83 ans, ancien capitaine des Maple Leafs de Toronto (LNH) ... 2007 : Phil Rizzuto, 89 ans, joueur d’arrêt-court des Yankees de NY... 1999 : Pee Wee Reese, 81 ans, joueur d’inter des Dodgers de Brooklyn et Los Angeles... 1988 : Enzo Ferrari, 90 ans, célèbre constructeur automobile... 1972 : Pierre Brasseur, 66 ans, comédien français.