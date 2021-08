SETLAKWE, Suzanne



À Québec, le 9 août 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Suzanne Setlakwe, fille de feu dame Marie Abdelhay et de feu monsieur Charles Setlakwe. Native de Thetford Mines, elle demeurait à Québec.de 13 heures à 15 heures.Elle laisse dans le deuil son frère Philip Setlakwe (Nicole Chamberland); son neveu Martin et sa nièce Anne Setlakwe (Georges Denny); ses tantes : Rose et Gilberte Abdelhay ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s dont Christiane. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'IUSMQ pour l'excellente qualité des soins prodigués et leur grand humanisme.