LAVOIE, Ghislaine Milliard



Le 28 juillet 2021, à l'âge de 81 ans, est décédée à l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, madame Ghislaine Milliard épouse de monsieur Julien Lavoie. Elle était la fille de feu Louis-Georges Milliard et de feu Alice Gagnon. Relevant plusieurs défis au cours de sa vie, elle a exercé sa profession d'infirmière et de gestionnaire dans différentes régions du Québec. À sa retraite, elle s'établit à Saint-Onésime-d'Ixworth, dont elle a été la mairesse de 2001 à 2009. D'ailleurs, grâce à son initiative et son souci de la protection du patrimoine, elle lègue à ses concitoyens le Pont couvert du Collège, restauré en 2008. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s, aude 12 h à 13 h 55.et de là les cendres seront déposées au columbarium.Elle laisse dans le deuil son époux Julien Lavoie, ses sœurs Viviane (feu Elias Mualem), Diane (Pierre Boutet) et ses frères Yvon (Suzanne Gravel), Jean-Marc (Marie Poulin de Courval), Serge (Diane Lebreux) et feu Gilles (Francine Ouellet). De la famille Lavoie, elle était la belle-sœur de : feu Fernando (feu Yvette Ouellet), feu Bertrand (feu Lucina Ouellet), feu Émilio (feu Rachelle St-Onge), feu Adalbert (feu Estelle Auger), feu Florent (feu Marguerite Lévesque), feu Fleurette (feu Wilfrid Picard), feu Martin, feu Reina (Yvon Picard), feu Fabien (Paula Ouellet).Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces des familles Milliard et Lavoie, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Don en ligne: www.fondationhndf.ca