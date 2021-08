Comment aider nos filles à se faire respecter?

J’ai lu avec intérêt votre réponse à « Mère préoccupée » qui vous demandait comment donner une éducation adéquate à son garçon pour qu’il ne devienne pas une brute finie avec les femmes, plus tard.

Comme vous le dites si bien, c’est un fait que l’exemple que doivent donner les parents à leurs rejetons doit lui-même être exempt de violence, tant verbale que physique. Si les parents sont respectueux entre eux, ils entraîneront leurs enfants dans leur sillage. Tout comme l’inverse est aussi vrai.

Vous dites aussi que les enfants sont comme des éponges. Eh bien une éponge, ça absorbe autant le moins bon que le bon. Récemment ma petite-fille de 16 ans me racontait une horreur, à savoir qu’elle se faisait siffler par les garçons dans la cour d’école ainsi qu’aux arrêts d’autobus et dans la rue.

On se croirait retourné dans mes années de jeunesse alors que l’été rendait les garçons complètement fous. Voir une fille en jupe leur donnait pour ainsi dire la permission de tout dire, même le plus laid. Et il paraît que ça recommence.



Dans mon temps, on marchait les fesses serrées et on regardait vers le haut en faisant mine de les ignorer, mais aujourd’hui les jeunes filles sont plus portées à recevoir ces compliments comme des fleurs, alors que ça devrait être le contraire.

Je ne sais plus quoi dire à ma petite-fille pour qu’elle réalise le côté négatif de ce genre de comportement. J’aimerais la sensibiliser au fait qu’elle attire ce qu’elle dégage. Quand je mentionne à ma fille qu’elle ne devrait pas lui acheter le genre de vêtement qu’elle porte, pour la mettre à l’abri, je me fais rabrouer par un « Tu n’y connais rien aux filles d’aujourd’hui maman ! »

Je me sens dépassée dans toute cette histoire de séduction entre gars et fille d’aujourd’hui. Comme dans notre temps on allait dans des écoles séparées et qu’on ne côtoyait les garçons qu’au niveau supérieur, on était mieux armées pour faire face, nous, les filles, et les gars étaient surtout moins entreprenants.

Comment devrait-on s’y prendre comme société pour que les filles comprennent que oui, elles ont droit au respect, mais qu’elles ne l’obtiendront que si elles prennent les moyens pour l’avoir ?

Mamie impuissante

L’apprentissage du respect ça touche indifféremment les deux sexes, et il est toujours risqué de rejeter la responsabilité dans un camp, celui des femmes, sous le prétexte que ce sont elles qui attirent les regards par les vêtements qu’elles portent.

Il y a une partie très importante de ma réponse à cette mère que vous ne semblez pas avoir retenue. Soit celle où je dis que « le respect de soi-même est primordial dans l’apprentissage à la vie pour l’un et l’autre sexe. Quand on sait qu’on est respectable, on n’a plus aucune gêne à se faire respecter. »

Ça doit vous avoir échappé, mais, en juin dernier Le Journal a fait état du fait que de plus en plus de Montréalaises se disaient exaspérées de se faire siffler, toucher, et déstabiliser du regard dans les rues de la métropole. Est-ce que le fait d’avoir été enfermés pendant plus d’un an pour cause de pandémie aurait rendu les garçons plus sensibles à la présence du sexe féminin ? Personne ne sait, mais une chose est sûre, il faut que ça cesse.

La mairesse de Montréal a même annoncé un investissement à hauteur de 50 000 $ pour cerner le phénomène et trouver des moyens de le contrer. Malgré cela, je pense que si on inculque à nos filles que de s’affirmer par une attitude de refus de toute familiarité irrespectueuse est la seule voie à prendre pour que ça cesse, ce sera déjà un pas dans la bonne direction.

Mais dans un premier temps, les efforts d’éducation à la vie en société doivent se diriger vers les garçons, et doivent être dispensés autant en milieu familial qu’en milieu scolaire.