Enfin une victoire pour le CF Montréal

Le CF Montréal a attaqué le filet des Red Bulls de New York sans relâche, samedi au Stade Saputo, et ils ont finalement été en mesure d’arracher un gain de 2 à 1 en reprenant à trois occasions un penalty.

Dans les arrêts de jeu de la deuxième demie, avec un pointage de 1 à 1, l’attaquant norvégien Bjorn Johnsen a vu sa tentative de passe être touchée de la main par un défenseur adverse. Johnsen a tenté sa chance sur le penalty, mais il a raté. Après reprise vidéo, l’arbitre a jugé que le gardien des Red Bulls avait quitté sa ligne de but avant que le tir ne soit décoché et a redonné sa chance à la formation montréalaise.

Mason Toye s’est alors essayé, mais un scénario identique s’est produit. Victor Wanyama a donc pris la relève aux deux autres et il a vu son tir partiellement être bloqué avant de finir sa course dans le fond du filet pour soulever les partisans montréalais.

«À voir le penalty, il n’y a pas eu de sang-froid parce qu’on essayait de savoir qui allait tirer alors que c’était clair, a lancé Nancy en conférence d'après-match. Quand on a commencé à louper c’était un cas d’école parce qu’on n’était plus concentré et on n’avait pas le bon contrôle émotionnel.»

Le CF Montréal a ainsi mis fin à une série de cinq matchs sans victoire.

L’histoire se répète quasiment

Les hommes de Wilfried Nancy ont dirigé un impressionnant total de 17 tirs vers le filet adverse, dont sept étaient sur le cadre, mais c’est seulement à la 71e minute qu’ils ont pu célébrer une première fois. Sunusi Ibrahim a secoué les cordages après avoir redirigé de la tête un relais de Djordje Mihailovic. Il s’agissait du premier filet du jeune Nigérian de 18 ans dans l’uniforme du Bleu-Blanc-Noir, à son 13e match.

Le CF Montréal a aussi vu ses adversaires ouvrir la marque, sur un penalty, à la suite d’une erreur maladroite de Kiki Struna dans la surface de réparation durant les arrêts de jeu de la première demie.

Avec ce gain, la formation montréalaise a repris le septième rang dans l’Association de l’Est, le dernier donnant accès aux éliminatoires, avec 26 points en 19 matchs.

Elle disputera son prochain match contre le FC Cincinnati, le 18 août.

Toye se blesse

Scénario plutôt bizarre en fin de match alors que Mason Toye est resté étendu sur le terrain après le coup de sifflet final, visiblement en douleur. L’équipe médicale de l’équipe est même venue à ses côtés et il a été vu en train de retraiter au vestiaire avec une attelle au bras.

Des changements payants

Malgré un retard de 1 à 0 après une demie, il ne faisait aucun doute dans la tête de l’entraîneur-chef du CF Montréal Wilfried Nancy que ses joueurs étaient en mesure d’enlever les trois points de la victoire.

Ce scénario s’est concrétisé tard en fin de match, à la suite d’un penalty repris à trois occasions.

«J’ai dit à la mi-temps, en toute humilité, que je savais qu’on pouvait gagner ce match-là et qu’il fallait qu’on soit encore plus calme, qu’il ne faut pas qu’on entre dans leur jeu, de dire Nancy en conférence de presse après le match. C’est une équipe très agressive qui défend bien, qui nous pressait bien et il fallait trouver ces passes qui pouvaient les embêter et je suis très fier des joueurs parce qu’on a pris beaucoup de risques.»

Nancy a lui aussi pris des risques avec ses changements à caractère offensif en deuxième demie. Il a d’abord fait entrer Sunusi Ibrahim, l’auteur du premier but, à peine trois minutes avant sa réussite.

«Je savais que ça allait arriver, a lancé Nancy. J’ai eu une discussion avec Sunusi parce que je n’étais pas content quand il a joué contre D.C.»

«Il a dit qu’il voulait marquer pour moi, pour le [personnel], pour l’équipe et moi je lui ai dit que je ne me concentrais pas sur ses buts. Je me concentrais sur sa faculté avec les performances sur le terrain. La façon dont il est entré, il a été très bon.»

Plus tard, à la 85e minute, Mustafa Kizza et Bjorn Johnsen ont fait leur entrée, dans une décision qui laissait entrevoir que l’instructeur n’avait rien d’autres que la victoire en tête. Johnsen a d’ailleurs provoqué le fameux penalty dans les arrêts de jeu de la seconde mi-temps.

«J’essaie de trouver les solutions pour mettre les joueurs dans les meilleures dispositions possibles pour qu’ils s’expriment et j’avais décidé que c’était prévu qu’on attaque, qu’on attaque, qu’on attaque....»

«C’est comme ça que je vois le football et je suis content que ça marche aujourd’hui. Tant mieux pour tout le monde.»