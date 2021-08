Est-ce que Trudeau mérite la majorité?

Pensez-vous que Justin Trudeau mérite la majorité qu’il réclamera en plongeant le Canada en élections demain ?

C’est la question que se poseront les électeurs et c’est celle que le premier ministre sortant nous pose lui-même. Peut-être pas si consciemment que ça, aurait-on envie de dire, car ça se pourrait que la réponse qu’il recevra ne soit vraiment pas celle qu’il attendait.

Selon le sondage Léger que Le Journal publie ce matin, il n’y a que 24 % des gens qui pensent que Justin Trudeau mérite une majorité, contre 56 % qui ne le pensent pas. 24 %, c’est une plus faible proportion d’électeurs que ceux qui pensent voter pour le Parti libéral.

Pressés d’aller voter ?

Tout aussi inquiétant pour son chef, il n’y a que 26 % des électeurs contre 51 % qui pensent qu’il est opportun de tenir des élections à ce moment-ci, alors que la 4e vague de COVID-19 commence à soulever le navire canadien. Et, autre élément particulier, les électeurs conservateurs sont 33 % à avoir hâte d’aller voter, contre 25 % des partisans libéraux.

Bref, ceux qui veulent mettre Justin Trudeau dehors semblent plus pressés d’aller voter que ceux qui veulent le garder.

Dans un contexte estival où ces élections non sollicitées risquent de ne susciter qu’un très relatif intérêt, ça veut dire que tout peut arriver. À la fin, c’est celui dont les électeurs ont le plus envie d’aller voter qui gagne.

Il faut quand même dire que Justin Trudeau a un allié dans tout ça : il s’agit du vide apparent qu’il y a à la direction du Parti conservateur. Le chef, Erin O’Toole, est peu connu et ses quelques tentatives de définir une offre politique innovante ont été contrecarrées par ses propres militants avec un zèle qui serait surprenant si l’on ne connaissait pas la bête qu’est le PCC.

Prenez juste au Québec, là où O’Toole aurait besoin de marquer des points pour déloger Trudeau. Ça n’arrivera pas tant que le PCC refusera d’exister sur la question climatique, tout comme ça aiderait qu’il ne compte pas en son sein des gens qui militent pour que la Chambre des communes réglemente les utérus. Les conservateurs s’entêtant à rester prisonniers de leurs vieilles ornières, le Bloc québécois d’Yves-François Blanchet demeurera la principale option de ceux qui veulent contrarier les rêves de majorité de Justin Trudeau, lors de ce référendum sur sa personne.

Il suffirait de presque rien

Pour l’heure, le NPD n’est sur aucun écran radar, sa faiblesse relative aide les libéraux, mais sa résurgence possible dans la banlieue torontoise pourrait ouvrir la voie aux conservateurs.

On arrête, on continue ou on va plus vite avec Justin Trudeau, donc ? C’est la question posée par ces élections et elle influera sur la distance qui le séparera de la majorité.

Toutefois, il suffirait de presque rien, peut-être de quelques faux pas de moins, pour qu’Erin O’Toole, qui a de son bord de n’être ni Stephen Harper ni Andrew Scheer, apparaisse assez sympathique pour que des gens veuillent « l’essayer ». À ce compte, surveillez le congé de la fête du Travail : si assez de beaux-frères se croisent à l’épluchette de blé d’Inde pour se dire : « Le conservateur, y’é pas pire dans l’fond », on pourrait connaître une fin de campagne très excitante.

Ça ferait mal à Justin Trudeau, certes, mais ça pourrait aussi faire mal au Bloc.