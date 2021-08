BUREAU, Rita Poulin



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 août 2021, à l'âge de 102 ans, est décédée dans le calme et la sérénité, dame Rita Poulin, épouse de feu Gérard Bureau. Native de Saint-Georges de Beauce. Elle demeurait à Québec (quartier Courville).et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil outre ses filles : Louise (Michel Melanson), Marcelle, Danielle (Yvan Desfossés) ; ses petits-enfants : Gabriel Melançon, Vincent Melanson et Jean-François Potvin (Marie-France Valat) ; ses arrière-petits-enfants : Anne-Sophie, Élodie Melançon et Raphaël Potvin. Elle laisse également de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. Elle était la sœur de Gracia, Jeannette, Louis-Philippe, Eugène, Gérard, Jeanne-D'Arc, Georges, Aline et la belle-sœur de Ernest, Rosaire, Léopold, Rodolphe, Roméo, Thérèse, Florence et Marie-Laure tous décédés. La famille tient à remercier de tout cœur, le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour son humanisme et la qualité exceptionnelle des soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec, par téléphone au 418 525-4385 / site internet : fondationduchudequebec.org ou à la fondation Michel Sarrazin, par téléphone au 418 687-6084 / site web : http//www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don.