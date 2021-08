Festival Fantasia: rêver en noir et blanc

Mark O’Brien n’hésite pas une seule seconde lorsqu’on lui demande quel cinéaste a le plus influencé son premier long métrage, The Righteous : Denis Villeneuve, qui l’a dirigé pour Arrival. « Il est un vrai maître de son art », avance-t-il.

« Denis Villeneuve maîtrise parfaitement l’anticipation et l’appréhension. Tout au long de ses films – que ce soit Prisoners, Arrival ou encore Sicario –, on sent constamment que quelque chose se trame, sans nécessairement savoir quoi. Et ça, ça nous tient sur nos gardes et ça captive notre intérêt », avance Mark O’Brien en entretien au Journal.

C’est exactement cet aspect du travail de Denis Villeneuve que le comédien a cherché à émuler dans The Righteous, un premier long métrage, également parfumé d’influences de Tarkovski et Bergman. Il sera dévoilé en première mondiale dimanche soir, dans le cadre du festival Fantasia, en présence de Mark O’Brien et de ses deux costars, Henry Czerny et Mimi Kuzyk.

« Quiconque fait un film de genre rêve de le présenter à Fantasia. Alors, évidemment, c’est très stressant. Mais c’est également très, très excitant. Et comme ce n’est pas nécessairement un film conventionnel ni commercial, je crois que ce public est le mieux indiqué pour le recevoir en premier », raconte le Canadien.

« Un choix audacieux »

Mark O’Brien

Et il n’a pas tort. Car Mark O’Brien a choisi de tourner son The Righteous en noir et blanc (« un choix audacieux », acquiesce-t-il). C’est donc avec cette esthétique bien distincte qu’il met en scène ce récit où un couple endeuillé reçoit la visite d’un mystérieux inconnu qui viendra chambouler encore davantage leur existence.

« Dès que j’ai commencé à écrire le scénario, j’ai aussitôt vu chacune des scènes dans ma tête, en noir et blanc. Pour plusieurs, un film en noir et blanc est automatiquement prétentieux. Mais je pense que, dans le cas de The Righteous, c’était la meilleure manière de procéder. L’absence de couleur ajoute une couche supplémentaire de mystère et d’angoisse. Après tout, tout est plus effrayant la nuit, non ? » indique-t-il.

Parlant de mystère, Mark O’Brien se garde bien d’étiqueter son premier film, empruntant à la fois les codes du drame psychologique, du film noir, du thriller et de l’horreur spirituelle ou encore religieuse. De son propre aveu, The Righteous pourrait très bien être classé dans pratiquement n’importe quelle catégorie... « outre la comédie et le film musical », précise-t-il en riant.

Déjouer le cinéphile

« Et c’est ce que j’aime de l’art en général, surtout au cinéma. Si on annonce nos couleurs et nos intentions dès le départ en apposant un genre précis, on guide automatiquement la perception des cinéphiles », explique-t-il.

« En revanche, si on pige dans les conventions de différents styles, ils ne savent jamais à quoi s’attendre. Ça les garde constamment engagés. Et c’est exactement ce que je souhaite faire avec ce film », explique Mark O’Brien.

► The Righteous sera présenté dimanche soir, 21 h 30, au Cinéma Impérial. Une projection virtuelle est également prévue mercredi à 21 h.