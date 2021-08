LANDRY, Annette Bélanger



Le 7 avril 2020 est décédée à l'âge de 82 ans et quelques mois, à Saint-Alexandre de Kamouraska, Dame Annette Bélanger, épouse bien-aimée de feu M. Albert (Ti-Bert) Landry. Elle était la fille de feu M. Magloire Bélanger et de feu Dame Irène Caron. La famille se réunira à lale vendredi 20 août de 19 h à 21 h et le samedi 21 août de 9 h à 10 h 50.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Bien que la plupart d'entre vous nous ont déjà offert leurs condoléances, nous : Guy, Guylaine (Raymond Boisvert), Alexandre et Raphaël vous invitons cordialement à profiter de cette occasion pour venir nous remémorer ce que Annette représentait pour vous et célébrer avec nous sa vie et son départ. Famille, amis(es), élèves, veuillez considérer la présente comme une invitation personnelle. Ayant choisi d'attendre jusqu'ici afin que la vaccination soit maximisée et que les restrictions soient minimes, nous vous demandons cependant de consulter le système d'alertes régionales sur le site du gouvernement du Québec et de respecter les mesures sanitaires qui seront en vigueur au moment de la cérémonie. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. La direction des funérailles a été confiée à la