Grève chez Olymel: une entente de principe a été conclue

Une entente de principe a été conclue, dans la nuit de vendredi à samedi, entre la direction d’Olymel et les employés syndiqués de l’usine de découpe de porcs de Vallée-Jonction.

C’est le Syndicat des travailleurs d’Olymel Vallée-Jonction (STOVJ) qui en a fait l’annonce, tôt samedi matin.

Le STOVJ doit désormais convoquer ses membres en assemblée générale afin d’y présenter l'entente de principe.

«Le temps que les parties révisent les textes, une date sera communiquée aux membres du syndicat dans les prochains jours», a -t-on indiqué dans un communiqué, sans donner plus de détails.

De leur côté, les Éleveurs de porcs du Québec se sont réjouis de cette entente: «La cadence des abattages pourra augmenter et ainsi soulager les producteurs de porcs qui font des pieds et des mains depuis le début du conflit [...] pour gérer le surplus de porcs dans leurs bâtiments et éviter ainsi tout gaspillage alimentaire», peut-on lire dans un communiqué.

«Les Éleveurs de porcs du Québec ont fait les frais de cette grève et cela continuera jusqu'à ce que tout soit revenu dans l'ordre. À l'avenir, il faudra envisager des avenues pour que des situations du genre ne se reproduisent plus. Les familles d'agriculteurs contribuent grandement à l'économie de notre province et en sont très fières, cependant, elles auront été les plus touchées défavorablement par ce conflit», a indiqué le président des Éleveurs, David Duval.

Rappelons que l’usine d'abattage, de découpe et de désossage de porcs d'Olymel à Vallée-Jonction, dans la région de Chaudière-Appalaches, a cessé ses opérations en raison d'une grève générale illimitée déclenchée le 28 avril dernier. Depuis, les négociations entre la direction et le syndicat demeuraient dans l’impasse, notamment en raison de la question des salaires et des horaires.