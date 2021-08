Il veut concrétiser le rêve qu’il partageait avec son père

Le fils de l’ex-ministre de l’Économie Jacques Daoust, qui estime que la politique a tué son père à petit feu, espère aujourd’hui faire grandir le vignoble qu’il a cultivé avec lui en Montérégie.

« Il est mort de la politique. Quand tu meurs d’un accident vasculaire cérébral (AVC), c’est souvent un immense stress psychologique qui affecte ton physique », confie au Journal Sébastien Daoust, propriétaire des Vignes de Bacchantes, à Hemmingford en Montérégie.

À une soixantaine de kilomètres de Montréal, les 40 000 vignes qu’il a plantées avec son père avant sa mort en 2017 lui remettent en mémoire ses derniers moments.

« À l’époque, mon père était à la tête d’Investissement Québec (IQ). On regardait pour faire quelque chose ensemble, mais c’était vague. Un chalet ? Une terre ? », se souvient le vigneron en s’étirant sur sa chaise adirondack.

« On a mis un peu plus de deux millions de dollars. Acheter la terre était deux fois rien, surtout à l’époque, et la maison était en perdition », poursuit-il, entrecoupé par le chant des cigales qui percent la conversation.

À ce moment-là, ce qui coûte cher, ce sont dizaines de milliers de vignes à 5 dollars chacune et les premières années de dur labeur épuisantes avant de pouvoir enfin recueillir le nectar des raisins.

« On a acheté la terre en 2012. C’était un pâturage. Il y avait deux récoltes de foin par année. On a planté 40 000 vignes sur dix hectares. On ne produit pas grand-chose encore : entre 20 000 et 30 000 bouteilles par année », explique-t-il.

Dans la région, il y a des géants, comme Vegpro qui fait pousser sa laitue dans une terre noire d’une qualité exceptionnelle, et des artisans comme lui qui se délectent de la terre rocailleuse pour faire pousser des vignes.

Dans le rouge

Les cinq premières années, Sébastien Daoust est dans le rouge. Il a l’impression de jeter de l’argent dans un « puits sans fond ».

Après le décès de son père, il choisit de se lancer à temps complet dans l’aventure et fait une croix sur son ancienne carrière chez Lassonde.

Fini les 5 à 7 en ville et la carrière payante, Sébastien Daoust fait le deuil de son ancienne vie. Sa femme et ses enfants le suivent dans l’aventure.

« J’ai quitté le jet set du milieu des affaires pour devenir agriculteur », lance-t-il à la blague.

« La première journée, tu ne vas pas dans ton cubicule au bureau. Tu montes sur ton tracteur et tu te dis : “Je vais couper le gazon entre les rangs. C’est ça ma journée aujourd’hui” », partage-t-il.

Aujourd’hui, ses vignes patiemment cultivées regorgent de fruits.

Pinot noir, pinot gris, Maréchal Foch, vidal, seyval... il a des cépages pour tous les goûts et laisse de la place aux hybrides américains comme le Frontenac et le Marquette.

« Ce sont des cépages qui redeviennent à la mode. Avant, on les cachait presque : on disait que c’est un rouge, et ça finissait là. Aujourd’hui, la jeune génération n’a pas d’a priori et elle veut le savoir », conclut le vigneron, qui garde un pied à terre à Verdun avec sa famille.

Un an après la mort de Jacques Daoust, Le Journal a révélé qu’il a souffert de l’affaire RONA parce qu’il était contre la vente d’actions d’Investissement Québec (IQ), qui ont abouti dans les mains d’intérêts américains.

Les vignerons d’ici étouffés par le gouvernement

Le propriétaire des Vignes des Bacchantes, Sébastien Daoust, accuse le gouvernement de caricaturer son métier de vigneron et d’étouffer l’industrie à coup de lois archaïques qui l’empêchent de se battre à armes égales.

« La vision d’un vigneron du gouvernement du Québec, c’est que tous les matins, il met ses bottes à vaches, son chapeau de paille avec des cerises dessus, qu’il attelle sa calèche, et va porter ça au Marché Atwater », soupire Sébastien Daoust. « Le cadre législatif encourage tous les vignerons du monde à part les Québécois », dénonce le vigneron d’Hemmingford, excédé par la bureaucratie.

Selon lui, le cadre législatif de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) est lourd, et les vignerons québécois sont pris dans un carcan, alors que les joueurs étrangers n’ont pas à obéir à ce type de lois contraignantes.

« Un jour, j’avais six cuves de mille litres. Je me suis ramassé avec 4000 litres de plus. La solution de la Régie, c’était : “Sacre ça dans les vidanges. Tant pis pour toi” », déplore M. Daoust.

Gaspillage, règles désuètes, systèmes d’autocollants fastidieux... le vigneron voit rouge quand il se met à penser aux bâtons qu’on lui met dans les roues.

« J’ai un pressoir. Ça coûte 60 000 $. Je ne peux pas en avoir 70 000. Il casse un soir. Tout mon raisin est récolté. La solution du gouvernement, c’est : “Fais-le réparer et écrase-les trois jours plus tard” », raconte-t-il.

Règles absurdes

Or, d’après lui, c’est une absurdité parce qu’après quelques jours, les insectes apparaissent dans les raisins et les fruits oxydés se perdent.

« Partout ailleurs dans le monde, tu mets tes raisins dans le pick-up et tu vas faire ça chez le voisin. Pas ici. T’as pas le droit », explique-t-il.

Mais ce qui irrite au plus haut point le propriétaire des Vignes des Bacchantes, c’est le temps fou qu’il perd à devoir gérer le système compliqué d’identification de bouteilles dans les restaurants.

« Je dois aller porter moi-même systématiquement toutes mes bouteilles de vin. Je ne peux pas louer un camion. Je ne peux pas utiliser UPS ou Postes Canada », poursuit-il.

Une fois au restaurant, il doit se lancer dans un marathon d’identification.

« Je colle des autocollants. Je garde les numéros. Je les mets sur la facture. Le restaurateur doit avoir un registre des autocollants sinon il peut se faire prendre en “flagrant délit de ne pas avoir d’autocollants” », conclut-il.