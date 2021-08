À ceux qui ont une estime d’eux-mêmes peu reluisante, l’auteure et coach de vie Anna Austruy est l’exemple parfait pour illustrer qu’il n’est jamais trop tard pour changer la perception que l’on a de soi. Dans son livre, elle propose un programme permettant de changer de vie en seulement 30 jours.

« J’ai longtemps eu une mauvaise image de moi », confie l’auteure Anna Austruy qui a perdu 35 kilos avant de devenir coach de vie. « Je ne me trouvais jamais assez mince, belle, grande. »

Chose certaine, Anna Austruy estime qu’il n’est jamais trop tard pour changer sa façon de voir les choses et ses perceptions, mais que cela dépend uniquement de soi, de sa capacité à se prendre en main et à accepter de sortir de sa zone de confort.

Parmi ses nombreux conseils, elle évoque l’importance de bouger. « En bougeant, vous cassez la routine de la paresse et vous reprenez le contrôle de votre vie », suggère l’auteure.

La confiance en soi

Le pilier de l’estime de soi passe par la confiance. « Avec la confiance, on met en avant nos talents, on [fait] basculer nos limites », fait remarquer Anna Austruy.

Ainsi, sans faire preuve d’arrogance, il est possible de développer sa confiance en mettant de côté l’autosabotage pour être fier de ce que l’on est et de ce que l’on a accompli. Anna Austruy, qui suggère d’apprendre de ses erreurs, souhaite d’ailleurs que l’on prenne conscience que trop souvent, on sabote ses projets par manque de confiance.

Photo courtoisie

C’est malheureusement trop souvent la peur qui met un frein à l’idée de cheminer et de gagner en confiance. Dans son livre, l’auteure donne plusieurs conseils afin de transgresser ses peurs. « Ce que vous imaginez comme une catastrophe n’est probablement qu’une bonne leçon de vie », précise-t-elle.

Si, pour plusieurs, foncer est un exemple de courage, pour l’auteure, c’est davantage l’amour, car il s’agit du levier pour outrepasser ses peurs. L’amour donne l’élan dont on a besoin. « Par amour, on est capable de tout », souligne-t-elle.

Beaucoup de positif

Choisir d’avoir une attitude positive est l’une des principales clés en matière d’estime de soi.

« Être positif, c’est voir le bon côté des choses, embellir une situation et la voir sous un angle plus sympathique », lance l’auteure qui a souvent fait l’objet de moqueries durant sa jeunesse en raison de son surpoids. « Quand on est positif, on trouve toujours que les événements s’améliorent. On a moins peur de l’avenir, on rit des situations, on accepte les épreuves et on a confiance. »