Jeux vidéo: les MMO dans lesquels se perdre

Des centaines de millions de personnes se retrouvent, tous les jours, dans des univers virtuels, dans ce qu’on appelle des jeux en ligne massivement multijoueurs (MMO). Ces MMO sont à ce point populaires qu’ils représentent un marché mondial de 43 milliards US $. Lesquels sont à la fois les plus peuplés et les plus exotiques? Suivez le guide...

À l’instar du protagoniste incarné par Ryan Reynolds dans «L’homme libre», les mondes virtuels permettent de plonger dans une réalité totalement différente de celle que nous connaissons dans la «vraie» vie. Et ces échappées peuvent prendre des formes variées.

Les jeux de rôles

Les MMO les plus populaires sont sans conteste les jeux de rôle qui se déroulent majoritairement dans des univers de «fantasy». À ce titre, «World of Warcraft» demeure le plus joué avec près de 140 millions d’abonnés, incluant l’édition «Classic». Se déroulant dans le monde imaginaire d’Azeroth et sans la moindre technologie moderne, il oppose (ou pas, dépendant des expansions) la Horde à l’Alliance, et offre une personnalisation poussée des personnages (de la race à la coupe de cheveux ainsi qu’à la couleur des yeux ou à la teinte de la peau).

Reconnu pour ses paysages somptueux, notamment dans l’expansion «Mist of Pandaria» et pour sa musique qui l’est tout autant, il est possible de passer des heures à parcourir, en volant, les continents d’Azeroth sans se soucier des missions et autres obligations du jeu.

Avec ses 22 millions de joueurs, «Final Fantasy XIV: A Realm Reborn» propose quant à lui aux amateurs d’évoluer sur la planète Hydaelyn et de la délivrer d’ennemis redoutables, le tout dans un environnement personnalisable à souhait.

Au chapitre des jeux de tir, «Destiny 2», qui compte quelque 36 millions d’abonnés, offre un environnement de science-fiction dans lequel le «gamer» doit défendre la dernière ville sur Terre d’une invasion d’extraterrestres.

Et du côté des nouveautés, «New World», des studios d’Amazon, prendra virtuellement vie le 28 septembre. On promet un monde complètement ouvert, des missions dans des environnements à couper le souffle, le tout sur l’île d’Aeternium.

Les simulations

Les MMO de simulation ont également la cote. En effet, quoi de plus amusant que de se mesurer à ses amis lors de différentes activités sportives. Dans «Trackmania» et «Trackmania 3», les joueurs construisent non seulement leurs voitures, mais peuvent également concevoir leurs circuits (l’expansion «Canyon») ou même évoluer dans un univers de jeux d’arcade des années 1990 (l’expansion «Lagoon»). Le titre sorti en 2020 est jouable gratuitement, des contenus supplémentaires étant offerts avec un abonnement.

Au chapitre des simulations, il est impossible de ne pas parler de «The Sims Mobile». Dérivé du célèbre «The Sims», la version pour téléphones en reprend certains éléments, dont la personnalisation des Sims, le design de leur maison, la possibilité de choisir des carrières et des loisirs, le tout en y ajoutant un élément multijoueur puisqu’il est possible d’organiser ou de participer à des «partys» avec d’autres joueurs.

Pour les jeunes

Les 16 ans et moins se retrouvent sur «Roblox», jeu auquel sont inscrits pas moins de 164 millions d’utilisateurs mensuels. Gratuit avec possibilité d’achats à l’intérieur du jeu, «Roblox» s’est rapidement imposé comme l’endroit de socialisation des jeunes pendant la pandémie de COVID-19. De plus, outre les événements en ligne tels qu’une chasse aux œufs de Pâques, des concerts virtuels et autres «partys» sont régulièrement organisés à l’intérieur du jeu.

Les plus jeunes apprécieront «Pirate101», un jeu d’aventures entièrement gratuit, en ligne via fureteur dans lequel les enfants se plongeront dans l’univers de ces navigateurs et brigands légendaires... tout en révisant leur anglais!

La perte de temps (utile) de la semaine

Avec ses 31 millions d’abonnés, «Old School RuneScape» propose de se replonger dans l’ambiance très «vintage» de «Runescape», MMORPG sorti en 2007. Les nostalgiques apprécieront la navigation «point and click», les interactions avec les objets et les NPC - personnage non jouable (PNJ) en français – ainsi que le mode «ironman» dans lequel les interactions économiques avec les autres joueurs sont interdites, forçant l’autosuffisance.

Le carnet de liens