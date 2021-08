Le pacte des Philion

Avoir son père comme entraîneur peut parfois être intimidant. Si on ajoute le fait que le paternel a atteint la NFL en plus d’avoir eu une brillante carrière dans la LCF, cela peut devenir un cauchemar rapidement. Ce n’est toutefois aucunement le cas pour Zachary Philion, qui assure avoir beaucoup de plaisir à jouer pour son père Ed dans la défensive des Stingers.

«Mon père, c’est mon héros! Il a passé son temps à nous emmener dans les vestiaires des équipes professionnelles quand nous étions jeunes, mon frère et moi. Ça m’a permis de l’observer et de connaître parfaitement comment on doit se comporter comme joueur de football.»

Pendant son séjour au New Mexico Military Institute, Zachary, qui évolue à la position de secondeur, a choisi de rentrer au Canada en raison de la pandémie et de se joindre aux Stingers. Une décision qui venait avec une condition importante pour l’athlète de 22 ans.

«Je l’ai obligé à se prendre un appartement. Ça ne me dérangeait aucunement d’être son entraîneur, mais je n’aurais pas été capable de le faire en sachant qu’on se serait constamment vus à la maison en dehors des pratiques», affirme l’ancien plaqueur des Alouettes de Montréal en riant de bon cœur de ce déménagement forcé.

Le jeune joueur de football assure qu’il est heureux de l’arrangement pris avec le paternel. Il était confiant de la viabilité du projet puisque son père a souvent été impliqué dans les sports qu’il pratiquait quand il était jeune.

«Ça me donne de l’indépendance et une certaine liberté d’être en appartement. C’est vraiment une expérience unique d’être entraîné par son père dans un calibre de football aussi élevé. Je suis vraiment content de pouvoir vivre ça avec lui.»

Un homme heureux

Le coordonnateur défensif des Stingers depuis 2019 adore son emploi. En plus de lui procurer de la stabilité, Ed Philion est convaincu d’avoir un impact positif chez les jeunes.

«J’ai entraîné dans la LCF pendant six saisons et il y a beaucoup de voyagement. C’est beaucoup plus stable à Concordia et tu as assurément plus d’influence sur tes athlètes. Dans mon passé de joueur, je me souviens très peu de mes entraîneurs professionnels, mais mon entraîneur universitaire a eu une grande importance dans mon développement. Je veux avoir ce genre d’impact pour nos athlètes.»

L’ancien joueur vedette des Moineaux espère maintenant être en poste pour plusieurs saisons.

«Je suis vraiment dans une belle situation. Il me reste à être un peu moins sévère avec mon gars, mais ça établit un certain standard à suivre pour les autres joueurs», termine en rigolant l’homme de football.