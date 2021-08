Les préparatifs vont bon train

EDMONTON | Si la tendance se maintient, les Alouettes ont une bonne chance d’écouler tous les billets disponibles pour leur premier match à domicile, qui sera présenté le 27 août contre les Tiger-Cats de Hamilton.

La formation montréalaise n’a pas joué un match au Stade Percival-Molson depuis le 10 novembre 2019. Elle s’était inclinée devant Edmonton à l’occasion de la demi-finale de la section Est.

À ce moment-là, on ne se doutait pas que le rendez-vous suivant aurait lieu seulement au mois d’août 2021. La fébrilité est perceptible dans les bureaux des Alouettes.

Selon le président Mario Cecchini, la vente des billets se déroule bien en prévision du premier match local.

« On est en avance de 15 à 20 % pour nos abonnements de saison par rapport à la saison 2019, a confirmé Cecchini au Journal de Montréal. Nos vendeurs me disent que le meilleur est à venir alors que notre campagne de publicité n’est pas encore commencée.

« On devait avoir 12 000 à 13 000 spectateurs pour notre premier match à la maison. Je ne crois pas qu’on pourra se rendre jusqu’à la limite de 15 000 en raison de la distanciation sociale qui doit être respectée. »

En attente

Lors de leur premier match, les Alouettes n’auront pas besoin d’appliquer le passeport vaccinal. Toutefois, l’histoire sera différente pour la rencontre du 18 septembre contre les Lions de la Colombie-Britannique.

« On est contents d’avoir quelques semaines pour nous préparer à cette mesure, a souligné Cecchini. On ne connaît pas encore les modalités de la procédure. On a des rencontres à ce sujet dans les prochains jours.

« On ne veut pas jouer à la police avec les gens. On n’a pas le temps. Nous ne voulons pas qu’il y ait trop d’attente pour faire les vérifications. »

Les Blue Bombers de Winnipeg ont commencé à appliquer le passeport vaccinal au début de leur saison. Le processus s’est bien déroulé alors qu’ils ont accueilli une foule de 29 000 spectateurs.

Cependant, ils ont pu bien répondre à la demande en enrôlant une armée de personnes. Pour ce qui est des Alouettes, ils savent qu’ils auront un beau défi logistique devant eux.

Une confiance béton

Croisé au restaurant de l’hôtel, le directeur général Danny Maciocia a discuté pendant quelques minutes avec l’auteur de ces lignes. Le match de samedi soir avait plusieurs significations pour lui.

Il s’agissait du premier match de Maciocia dans ses fonctions depuis qu’il a été embauché en janvier 2020. Ce qui est ironique, c’est qu’il affrontait l’équipe qui l’avait congédié en 2010.

Pour ce qui est de son équipe, il a une confiance pleine et entière en ses effectifs. La pandémie lui a permis de mettre l’équipe à son image avec la collaboration de l’entraîneur-chef Khari Jones. Ils ont eu le temps de colmater des brèches importantes.

Le plaqueur Cameron Lawson a été laissé de côté pour la rencontre avec les Elks.

Les feux de forêt qui font rage en Colombie-Britannique affectent la qualité de l’air en Alberta. À Edmonton, on sent bien la fumée de ces incendies.

Le responsable du tableau indicateur a le sens de l’humour. Il a fait jouer la chanson Alouette, gentille alouette lorsque les joueurs montréalais ont fait leur entrée sur le terrain.