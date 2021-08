«L’homme libre»: virtualité, quand tu nous tiens

Effets spéciaux, clins d’œil et Ryan Reynolds – avec et sans muscles – figurent au menu du film familial «L'homme libre».

• À lire aussi: «L’homme libre»: trois questions à Shawn Levy

Il était une fois un gars, Guy (Ryan Reynolds), caissier dans une banque anonyme dans une ville tout aussi anonyme. La seule étrangeté de cette mégalopole en bord de mer sont les combats qui y font rage, les monstres qui arpentent les rues, les vaisseaux qui troublent la quiétude matinale et les gens, du moins certains d’entre eux, qui se baladent avec des armes immenses et mortelles.

Mais rien de tout cela ne trouble Guy. Pas même les braquages dont son institution financière est victime tous les jours, pas même les cadavres – sans aucune trace d’hémoglobine – ni même le fait que le solde de son compte en banque ne change jamais.

Car Guy est un NPC, un personnage non jouable d’un jeu vidéo. Le monde dans lequel il vit est un MMO, jeu en ligne multijoueur Il en prend conscience lorsqu’il met la paire de lunettes d’un «vrai» joueur, ce qui lui permet d’accéder au menu du titre. Et, parce qu’il est tombé amoureux de Molotov Girl (Jodie Comer), il se battra contre le méchant patron (Taika Waititi) de la compagnie exploitant le MMO.

Évidemment, avec une telle prémisse, on sait bien que le long métrage réalisé par Shawn Levy sera résolument joyeux, coloré et familial, à l’image des longs métrages «Une nuit au musée», franchise pour laquelle il est connu. Et il l’est.

Le reste, par contre, laisse un peu à désirer. Le scénario s’étire parfois, notamment dans les deux derniers tiers du film, la répétition de certains effets (l’inventaire des personnages dans lequel disparaissent armes, vêtements et gadgets) et l’allongement de plusieurs scènes (les réactions de Taika Waititi) donnant l’impression que toute l’équipe cherche à arriver à la marque des 115 minutes afin d’en donner au public pour son argent.

Malgré de multiples incohérences, même dans l’univers imaginaire d’un jeu vidéo, certains clins d’œil sont particulièrement réussis, dont celui avec l’un des superhéros de Marvel (chut, pas de nom) ou l’utilisation de quelques armes empruntées à LucasFilms chut, là non plus, pas de détails). On se détend donc sans effort, «L’homme libre» étant l’un de ces petits films dont on ne garde que bien peu de souvenirs après l’avoir vu.