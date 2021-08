Sloan peut espérer une victoire

Le golfeur canadien Roger Sloan s’est bien positionné en vue de la ronde finale, lui qui a remis la meilleure carte de la troisième journée d’activités, à égalité avec deux autres participants du Championnat Wyndham, samedi à Greensboro, en Caroline du Nord.

Le représentant de l’unifolié a retranché six coups à la normale de 70, tout comme le Sud-Africain Branden Grace et l’Australien Adam Scott. L’Albertain a réussi un sans-faute de six oiselets, dont quatre en cinq trous, du 11e au 15e fanion.

«J’aime vraiment ce parcours. Les verts sont parfaits. Tu n’as qu’à donner la bonne trajectoire à ta balle et elle va tomber au fond de la coupe», de dire Sloan au terme de sa troisième ronde.

Avec cette performance, Sloan a fait un saut de 29 positions au classement et partage la troisième place avec cinq autres participants, dont Grace, grâce à un pointage de 199 (-11).

Ce groupe de six joueurs aura toutefois du pain sur la planche pour rejoindre le meneur, l’Américain Russell Henley, quatre frappes devant eux. Ce dernier a connu sa pire sortie du tournoi, lui qui a tout de même retranché un coup à la normale, grâce à un aigle, un oiselet et deux bogueys.

En raison d’un cumulatif de 195 (-15), il entamera son dernier droit au Sedgefield Country Club avec une priorité de trois frappes sur l’Américain Tyle McCumber, seul au deuxième rang.

Parmi les autres représentants de l’unifolié, Adam Hadwin partage la 15e place avec quelques autres golfeurs, à six frappes du meneur. Pour leur part, Nick Taylor et Mackenzie Hughes sont au 28e échelon, avec un cumulatif de 203 (-7). Finalement, Michael Gligic est loin derrière, en 67e position.

LPGA: congestion au sommet

La ronde finale de l’Omnium Trust Golf de la LPGA promet d’être pleine de rebondissements, puisque trois golfeuses partageaient la première place au terme de la troisième journée d’activités, en Écosse.

La Thaïlandaise Ariya Jutanugarn, seule en tête après 36 trous, a joué la normale de 72 durant la troisième ronde, ce qui a permis à l’Anglaise Charley Hull (69; -3) et l’Américaine Ryann O’Toole (68; -4) de la rejoindre.

Les trois femmes présentent un cumulatif de 207 (-9) après 54 trous. Elles devront se méfier de la Sud-Africaine Ashleigh Buhai et de la Thaïlandaise Atthaya Thitikul qui accusent seulement une frappe de retard.

Buhai est d’ailleurs la golfeuse qui a remis la meilleure carte de la journée, avec un pointage de 67 (-5). Elle a réussi six oiselets contre un seul boguey à sa troisième tentative sur le parcours du Dumbarnie Links.

Aucune Canadienne n’a fait le voyage de l’autre côté de l’Atlantique pour participer à cet événement.