Oktoplut: «Nous n’avions aucune ambition»

Pour deux gars qui n’ont jamais eu la volonté de percer dans l’industrie musicale, les choses ont quand même bien tourné pour Laurence Fréchette et Mathieu Forcier, le duo derrière le projet rock au nom singulier d’Oktoplut.

Photo courtoisie, Caroline Perron

Depuis qu’ils ont sorti un EP de quatre chansons, en 2012, Oktoplut a enchaîné avec trois albums et un autre EP. Le démon normal, paru en 2017, a même été sacré album punk de l’année au GAMIK.

« On pensait que ça finirait là », confie le chanteur-batteur Laurence Fréchette, en se référant au EP des débuts.

« Nous n’avions aucune ambition. Quand Slam Disques nous a approchés pour faire le premier album, ils voulaient signer [avec nous] pour deux ou trois autres, on a dit : wô, on ne sait même pas ce qu’on veut faire la semaine prochaine. »

Presque dix ans plus tard, Oktoplut revient pourtant avec un album double, Rionnoir, qui compte parmi les parutions rock québécoises les plus attendues des amateurs d’un style qui passe désormais sous les radars.

Position enviable

Le duo ne s’en formalise pas, bien au contraire.

« Nous sommes dans une position très enviable. D’abord parce que nous ne vivons pas de la musique. Comme on ne dépend pas du band pour faire de l’argent, on ne vit pas avec une certaine pression », précise Laurence Fréchette.

« Puis, on a un label qui croit en nous. Si on arrive avec un projet comme Rionnoir, qui est un vinyle double avec des tounes de neuf minutes, ils nous disent go. »

Le son Oktoplut se présente en plusieurs variantes du genre rock. Plus punk à ses débuts, le style du duo a évolué vers un son souvent très pesant (tuné bas, comme ils aiment le dire), qui touche au stoner rock, au post-rock et au heavy métal.

Sur Rionnoir, un titre punk rock frontal, comme Pris en hiver, cohabite avec une longue et lourde envolée qui frôle les dix minutes, comme Sommeil.

« Je préfère les chansons longues. C’est là que tu peux mettre de la nuance, des montées. On va toujours en faire », dit Mathieu Forcier.

Chanter en français

Même s’ils jouent un style qui se prête mieux à des paroles en anglais, les musiciens d’Oktoplut tiennent mordicus à chanter en français, explique Laurence Fréchette, qui se dit très méticuleux.

« Je veux que le texte se tienne sans prendre des raccourcis en ajoutant des “oh yeah !” ou prendre littéralement un mot anglais pour remplacer un mot en français. J’essaye d’être rigoureux. »

Rionnoir, d’Oktoplut, est sur le marché.