Pédaler pour redonner à la fondation qui lui a sauvé la vie

Un sportif de Québec sera bientôt au départ de la 12e édition du Cyclo-Défi IUCPQ, et ce, malgré deux opérations à cœur ouvert en moins de vingt ans.

Christian Beaulieu, patient et donateur de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), roulera avec ses amis le 12 septembre prochain. L’homme de 59 ans se porte à merveille aujourd’hui, en dépit de deux longues et délicates chirurgies.

En 2000, il n’était âgé que de 38 ans lorsque la bactérie listeria a provoqué des dégâts importants. L’équipe de chirurgie cardiaque de l’Institut a réparé sa valve aortique et son hospitalisation a duré plus de deux mois.

« Je viens d’une famille de sportifs. Je n’avais jamais vraiment été malade de toute ma vie et je me sentais invincible. Quand on se sent bien, on ne pense jamais que ça peut nous frapper. Il me restait quelques mois à vivre et j’avais perdu 70 livres », raconte M. Beaulieu.

Après un rétablissement complet, la vie a choisi de lui envoyer une autre épreuve à affronter, en juin 2016. Seize ans plus tard, il a dû se faire opérer de nouveau à l’IUCPQ pour changer complètement sa valve et son aorte.

Résilience

« Ça devait durer 12 ans et j’ai gagné quelques années de plus. Je suis une personne résiliente et me retrousser les manches fait partie de mon ADN », ajoute-t-il.

Quelques mois à peine après ses deux opérations, Christian a pu reprendre une vie normale et continuer à pratiquer ses sports préférés, soit le vélo, le hockey et le ski.

L’équipe de l’Institut lui a redonné une deuxième et même une troisième vie, et c’est pourquoi il s’implique auprès de la Fondation.

Bien sûr, l’importance de rester actif en tout temps améliore les chances de bien récupérer lorsque la maladie frappe sans prévenir. La Fondation s’est également donné comme principe de faire la promotion des saines habitudes de vie.

« Le 12 septembre, je vais faire les 100 kilomètres du Cyclo-Défi dans le groupe de 28 km/h », dit-il avec beaucoup d’émotions.

Le Cyclo-Défi est une randonnée de vélo amicale, non chronométrée, qui rassemble les sportifs, les gens d’affaires, le personnel médical de l’Institut, des patients et leur entourage. Tous les dons récoltés permettront de soutenir des projets de recherche, l’enseignement et les soins prodigués aux patients.

L’IUCPQ dessert la population du Centre-du-Québec et de l’est de la province, soit environ deux millions de personnes.

Plus de 500 cyclistes

Près de 500 cyclistes sont attendus sur les cinq différents parcours. Il reste quelques places dans le groupe des 75 kilomètres et celui des 120 kilomètres.

L’événement est présenté par la Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec (CCAQ), sous la présidence d’honneur de Robert Poëti.

Les détails de l’événement sont disponibles à www.cyclodefi-iucpq.com.