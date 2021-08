Place aux soins intensifs: «Votre enfant attendra qu'un autre enfant meure»

La situation aux États-Unis est très préoccupante avec le nombre de nouveaux cas qui continuent d’inquiéter les autorités sanitaires.

Plus de 1 500 000 nouveaux cas ont été enregistrés depuis le mois d'août chez nos voisins du sud.

«Plusieurs d’entre nous pensaient qu’on verrait une autre vague débuter en hiver, mais finalement cette vague est arrivée en été, au moment où le virus est censé être le plus tranquille», mentionne le docteur Leana Wen à CNN.

51% des hospitalisations sont concentrées dans huit états qui pourtant, représentent seulement un peu moins du quart de la population aux États-Unis.

Ces états sont l’Alabama, l’Arkansas, la Floride, la Géorgie, la Louisiane, le Mississippi, le Nevada et le Texas.

«Ce ne sont plus seulement des cas enregistrés dans les états du sud. Les éclosions sont de plus en plus fréquentes qu’elles sont maintenant dans le Midwest des États-Unis», explique le docteur Peter Hotez, recteur de du département de médecine au collège de Baylor.

Le variant Delta s’attaque à toutes les tranches d’âge ce qui rend le système de santé très vulnérable en raison de la hausse des cas.

«Si votre enfant a un cœur, une malformation cardiaque congénitale ou quelque chose et a besoin d'un lit de soins intensifs ou plus probablement s'il a COVID et a besoin d'un lit de soins intensifs, nous n'en avons pas. Votre enfant attendra qu'un autre enfant meure», déclare Clay Jenkins du conté de Dallas au Texas.

