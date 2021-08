QUB radio: Philippe-Vincent Foisy, entre rigueur et plaisir

Le nouveau «morning man» de QUB radio est excité comme un enfant le jour de Noël à la veille de s’asseoir dans son nouveau siège, ce lundi, 16 août. Curieux et touche-à-tout, Philippe-Vincent Foisy souhaite apporter un heureux mélange de rigueur et de plaisir à son émission matinale, qu’il compte bien élever au rang d’incontournable en information.

«Les gens vont voir que j’ai des intérêts variés», exprime celui qui se dit impatient de connecter avec les auditeurs, de recevoir leurs questions et commentaires.

«Je suis très multifacettes. Je suis, à la base, un journaliste qui aime poser des questions, aller chercher de l’information, pousser plus loin pour comprendre les choses, et je suis aussi quelqu’un qui aime rire et faire des blagues.»

Musique et politique

D’un côté, il y a le Philippe-Vincent Foisy archi rigoureux, habitué de décortiquer des sujets arides pour le bénéfice du grand public, féru de politique.

À 32 ans, l’étoile montante de l’information n’a rien à prouver côté crédibilité: coauteur du livre «Le scandale du gaz de schiste», il a été correspondant parlementaire à Ottawa pour Radio-Canada et Cogeco, correspondant à l’Assemblée nationale à Québec et président de la Tribune de la presse, entre autres faits d’armes.

De l’autre, il y a le fier papa d’une fillette de 10 mois et beau-papa d’une adolescente, amoureux de la pêche, qui apprécie s’enfuir dans le bois pour s’évader, qui compte s’initier à la chasse cet automne, grand adepte de l’univers des Avengers et mélomane assumé.

«J’ai beaucoup aimé l’album de Charlotte Cardin cet été, mentionne-t-il. J’aime le piano; Alexandra Stréliski et Jean-Michel Blais sont des artistes extraordinaires. Je voudrais d’ailleurs remercier Alexandra Stréliski, qui a réussi à faire faire des siestes à mon enfant dans l’auto, cet été! (rires) Elle nous a sauvés à plusieurs reprises!»

Dans les dernières semaines, Philippe-Vincent Foisy s’est beaucoup préparé en vue de son nouveau rôle à QUB et sur les autres plateformes de Québecor, puisqu’il interviendra notamment régulièrement à LCN.

Avec sa famille, il est aussi déménagé de Gatineau à Montréal, a installé les siens dans leur nouveau nid, trouvé garderie et école pour sa progéniture, et s’est offert un séjour de vacances en Abitibi dans sa belle-famille.

Automne électoral

Philippe-Vincent Foisy arrive à QUB à l’orée d’un automne particulièrement chaud en actualité. Rentrée scolaire pandémique, passeport sanitaire, évolution de la quatrième vague de COVID et de la vaccination, enjeux climatiques, sport et culture... «On ne chômera pas», anticipe le communicateur.

De plus, les élections fédérales seront peut-être déclenchées au moment où vous lirez ces lignes, ou seront sur le point de l’être. L’ex-reporter sur la colline Parlementaire, qui a sillonné le pays en autobus au cours de la dernière campagne, armé de son carnet de contacts bien garni, est évidemment fébrile d’attaquer aussi foisonnante période. Sans compter que la rentrée 2021 sera également celle des élections municipales.

«Je les ai vus, les politiciens. Je les connais. Je connais leurs tactiques. J’ai une grosse expérience des élections fédérales et ma façon de les analyser. Avant d’aller à Ottawa, j’ai aussi couvert la campagne municipale (de 2013, NDLR). Le lundi, je couvrais l’élection de Denis Coderre, et le mardi, j’étais à Ottawa. La politique est un terrain connu pour moi. Je pense que je serai un joueur très utile dans notre grande équipe, pour qu’on puisse devenir LA référence pour la couverture électorale, et j’y crois, avec l’équipe qu’on a», glisse Foisy, en citant les Emmanuelle Latraverse, Mario Dumont, Benoît Dutrizac et Yasmine Abdelfadel qui offriront quotidiennement des chroniques à son micro, et qui, promet-il, iront plus loin que «la petite nouvelle du jour».

Doit-on s’attendre à des échanges corsés? L’animateur précise qu’il souhaite surtout que son équipe se sente bien à ses côtés, et ne compte pas confronter les Wayne Gretzky et Mario Lemieux de l’actualité que sont ses collaborateurs Mario Dumont ou Benoît Dutrizac. «Mon but n’est pas de leur faire des mises en échec ou de leur voler la "puck"; au contraire, je veux leur faire les plus belles passes possible...»

Savoir s’indigner

De quoi Philippe-Vincent Foisy s’indignera-t-il en ondes? Qu’est-ce qui le rend émotif?

«Tout ce qui touche aux enfants. Les procès pour agressions d’enfants ou kidnapping, ça vient me chercher comme père et comme humain. Les injustices, le racisme et l’exclusion m’indignent au plus haut point. Que des gens soient moins considérés que d’autres me répugne totalement», énumère-t-il, avant de donner un autre type d’exemple de situation où il mettra son poing sur la table.

«Comme journaliste, un politicien qui ne s’assume pas, qui est mou et évasif, qui répond aux questions comme une couleuvre savonneuse, je n’ai pas beaucoup de tolérance! (rires) À l’émission, on va nommer les choses telles qu’elles sont. Si quelqu’un n’assume pas ses décisions, se contredit ou essaie de me cacher des affaires... Oh lala!», laisse-t-il planer d’un ton qui ne souffre aucune réplique.

L’émission de Philippe-Vincent Foisy sera diffusée à QUB radio du lundi au vendredi, de 6 h à 8 h, dès le lundi 16 août, et ses différents segments pourront être réécoutés en balado par la suite. On syntonise QUB au qub.radio, sur l’application mobile ou à la position 601 des terminaux illico.