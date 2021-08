Séisme en Haïti : «On pense que notre pays est maudit»

Le tremblement de terre meurtrier qui a secoué Haïti, samedi matin, a réveillé de douleurs souvenirs au sein de la communauté haïtienne à Montréal qui se sent impuissante face aux évènements.

Le pays des Antilles a été ravagé par un tremblement de terre en 2010, et le mois dernier, la nation a été secouée par l’assassinat de son président Jovenel Moïse. À Montréal, comme un peu partout dans le monde, la diaspora haïtienne se demande ce que leur pays d’origine a bien pu faire pour mériter un tel sort.

«Ça nous fait de la peine. C’est une chose de plus qui arrive en Haïti. On pense que le pays est maudit», a affirmé une Montréalaise d’origine haïtienne en entrevue à TVA Nouvelles.

«La population et le gouvernement doivent travailler ensemble, même s’il n’y a pas de président. Ils doivent travailler ensemble pour pouvoir aider les gens qui en ont besoin», a clamé un homme d’origine haïtienne.

«L’horreur frappe»

La cheffe du parti libéral du Québec, Dominique Anglade, qui a perdu ses deux parents lors du séisme de 2010 en Haïti, a été l’une des premières personnalités politiques à réagir, samedi. «L'horreur frappe. Je suis de tout cœur avec les Haïtiens dans le sud du pays», a -t-elle écrit sur Twitter.

L’hôpital général aux Cayes est débordé. Beaucoup de blessés. Beaucoup de maisons se sont effondrées aux Cayes. Dont un hôtel.

📷 Jose Flécher

Bilan partiel #Haiti #earthquake 14-08-21 pic.twitter.com/pze11oojI8 — Frantz Duval (@Frantzduval) August 14, 2021

Le premier ministre du Québec, François Legault a également réagit et présenté ses condoléances aux proches des victimes: «Mes pensées vont au peuple haïtien qui doit encore subir une telle tragédie. Le Québec est avec vous».

Mes pensées vont au peuple haïtien qui doit encore subir une telle tragédie. Le Québec est avec vous. Mes condoléances aux proches des victimes.https://t.co/Az4Z5h4It1 — François Legault (@francoislegault) August 14, 2021

«Toutes les personnes touchées par le tremblement de terre dévastateur en Haïti sont dans les pensées des Canadiens, a pour sa part déclaré Justin Trudeau, sur Twitter. Nous sommes de tout cœur avec ceux qui ont perdu des proches et ceux qui sont blessés et nous sommes prêts à apporter notre aide de toutes les façons possibles.»

Toutes les personnes touchées par le tremblement de terre dévastateur en Haïti sont dans les pensées des Canadiens. Nous sommes de tout cœur avec ceux qui ont perdu des proches et ceux qui sont blessés et nous sommes prêts à apporter notre aide de toutes les façons possibles. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 14, 2021

Affaires mondiales Canada a aussi exprimé «sa solidarité» et souligné que «le Canada suit la situation de près et se tient prêt à apporter son aide, s'il y a lieu».

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a déclaré être de tout cœur avec la population haïtienne ainsi qu’avec les Montréalais et Montréalaises originaires de ce pays.

En solidarité avec le peuple haïtien à la suite du terrible tremblement de terre de ce matin, Montréal participera financièrement aux efforts internationaux. Nous sommes en contact avec la @CroixRouge_Qc pour organiser l’aide d’urgence. #polmtl #Haïti 🇭🇹 — Valérie Plante (@Val_Plante) August 14, 2021

«Montréal participera financièrement aux efforts internationaux. Nous sommes en contact avec la [Croix-Rouge] pour organiser l’aide d’urgence», a déclaré Valérie Plante.

Le tremblement de terre s’est produit vers 8 h 30 heure locale à 12 km de la ville de Saint-Louis-du-Sud, selon les données de l’Institut américain de géophysique (USGS).

Une alerte au tsunami a été rapidement émise par l’Agence nationale océanique et atmosphérique américaine avant d’être levée. Le directeur de la protection civile haïtienne a indiqué qu’il y avait des morts, sans pouvoir donner un bilan précis.

«On se demande ce qu’on a pu faire au Bon Dieu»

Le séisme a ravivé les images du terrible tremblement de terre de janvier 2010 qui avait ravagé le pays et fait environ 230 000 morts.

«Le premier sentiment, ça a été les souvenirs. Les souvenirs du 12 janvier 2010 qui nous sont revenus à la tête à la maison», a raconté Yvanka Jolicoeur Brutus, ex-mairesse de Pétionville, en entrevue à TVA Nouvelles.

Après la longue secousse qui, selon elle, a duré entre 10 et 15 secondes, les coups de fil ont commencé pour prendre des nouvelles du sud du pays, où se trouvait l’épicentre.

«Beaucoup de dégâts. Une autre chose qui nous frappe, c’est que les églises, encore une fois, comme en 2010, ont été frappées», s’est attristée, Mme Jolicoeur Brutus.

«Un pays qui souffre»

Ce fort tremblement de terre survient un peu plus d’un mois après l’assassinat du président Haïtien Jovenel Moïse le 7 juillet, plongeant le pays en pleine crise.

Même si la situation était déjà difficile avant le séisme, Yvanka Jolicoeur Brutus garde encore espoir que son pays se relèvera. «On s’accroche parce que c’est un pays qui a tellement à offrir, mais en même temps, c’est un pays qui souffre», a-t-elle admis.

«C’est difficile ce matin. Tout le monde est un peu down et on se demande ce qu’on a pu faire au Bon Dieu. On n’avait pas besoin de ça», a confié l’ex-mairesse de Pétionville.