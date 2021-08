Travaux sur le pont Pierre-Laporte: les infractions aggravent la congestion

Les mauvais comportements de certains automobilistes aux abords du pont Pierre-Laporte peuvent avoir joué un rôle non négligeable dans la congestion plus importante durant la deuxième phase de travaux, d’après la Sûreté du Québec.

À quatre jours de la fin des travaux sur le pont Pierre-Laporte, les autorités demandent une meilleure collaboration des automobilistes.

« On a vu des gens qui ont reculé dans la zone de travaux et d’autres qui ont changé de voie alors que c’était interdit », indique la sergente Hélène Nepton, de la Sûreté du Québec (SQ).

Certains ont même tout simplement déplacé des cônes pour s’introduire dans des endroits interdits, alors que d’autres ont ignoré la signalisation.

Photo Agence QMI, Guy Martel

« Et on a vu énormément de pannes d’essence sur le pont dans les derniers jours. Ça rallonge encore les délais », précise Mme Nepton.

Tous ces événements ont pu contribuer à ce que la congestion de la deuxième phase des travaux soit plus importante, estime-t-on, bien que d’autres facteurs aient également pu jouer un rôle.

Plus d’informations à suivre...