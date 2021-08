Découvrez Coco, le fidèle chien de Bianca Andreescu

Championne de tennis et amoureuse des animaux, Bianca Andreescu nous présente sa toute belle Coco, une chienne caniche toy qui fait campagne avec elle.

Quelle est la raison qui vous a poussée à avoir ce chien ?

J’ai grandi entourée de chiens. Après le décès de mon premier chien, Jessica, ma famille et moi avons laissé le temps passer un peu avant d’en adopter un autre. Mais je savais que je ne pouvais pas vivre sans la présence d’un chien. C’est pourquoi nous avons décidé d’adopter Coco.

Pourquoi avoir choisi ce nom ?

Coco était un nom parmi d’autres idées que nous avions en tête. Elle ressemble un peu à un Coco Puff, comme la marque de céréales. Mais elle porte aussi ce nom en l’honneur de Coco Chanel.

Êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

J’aime vraiment tous les animaux, et plus particulièrement les chiens, puisque j’ai grandi entourée de chiens et je me sens plus à l’aise autour d’eux.

Comment décrire en quelques phrases la personnalité de votre chien ?

Coco est très intelligente et connaît plusieurs tours. Elle est très amicale et sympathique avec les humains, mais un peu moins avec les autres chiens. Elle est indéniablement insolente (rire).

Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant Coco.

Coco a un jouet particulier sans lequel elle ne peut pas vivre. Nous devons constamment l’emporter quand nous voyageons avec Coco, sans quoi elle devient morose.

Quelle est son activité préférée ?

Elle adore rapporter la balle ou le jouet, aller courir et aller se promener dans le parc.

Qui s’occupe de Coco lorsque vous partez pour vos compétitions ?

Ma mère garde Coco en mon absence.

Tel maître, tel animal...

Physiquement, j’ai l’impression que Coco ressemble un peu à ma mère. Surtout pour le style capillaire ! En ce qui concerne la personnalité, j’estime que Coco et moi avons une personnalité extravertie.

Pourquoi êtes-vous avec Coco ambassadeurs du Projet un abri pour chaque ami ?

Coco et moi sommes fières de soutenir pour une deuxième année le projet Un abri pour chaque ami, de Royale, qui aide les animaux abandonnés à trouver un abri en soutenant des refuges partout au pays, en encourageant l’adoption d’animaux, le bénévolat et les dons au profit de cette cause (royale.ca/fr/ami).

J’aime Coco et suis amoureuse des animaux. Je veux donc promouvoir ce projet pour que les refuges puissent continuer à apporter aux Canadiens la joie de la compagnie des animaux. Ainsi, à l’achat de 20 $ de produits Royale, un don de 5 $ sera versé aux refuges partenaires et un coupon de 5 $ est remis aux participants.

En quoi Coco peut-elle être une source d’inspiration pour vous ?

Elle est assurément une source d’inspiration, car elle me montre ce qu’est l’amour inconditionnel. Elle est toujours heureuse et apprécie les petites choses de la vie, une simplicité de vivre qui m’inspire.

Pendant le confinement, qu’est-ce que votre chien vous a apporté ?

Elle m’a apporté tellement de réconfort, de joie et du soutien durant les moments difficiles de la pandémie.

J’espère que toutes les familles qui ont adopté des compagnons (chats ou chiens) durant la pandémie ont éprouvé ce même sentiment.

À propos de Bianca Andreescu:

■ Championne de tennis canadienne, elle participe à l’Omnium Banque Nationale cette semaine.

■ Elle est porte-parole du projet Un abri pour chaque ami, de Royale, pour une deuxième année.