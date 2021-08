Attaque raciste contre trois espoirs des Whitecaps

Trois joueurs appartenant au programme de développement des Whitecaps de Vancouver ont été victimes d’une agression, samedi, dans ce qui pourrait s’avérer être une histoire de violences raciales.

Dans un communiqué, l’équipe de la Colombie-Britannique a indiqué que ses trois poulains étaient réunis à un événement extérieur quand les événements se sont produits.

L’une des victimes est à l’hôpital pour traiter des blessures, mais sa vie n’est pas en danger et il devrait entièrement récupérer après l’opération. L’équipe de la Major League Soccer n’a toutefois pas révélé l’identité des joueurs en question, ni la nature des blessures.

Un suspect a toutefois été appréhendé par la Gendarmerie royale du Canada de Burnaby, qui mène une enquête.

«Assez c’est assez, mentionne le club. Nous avons le cœur brisé et sommes dégoûtés par les allégations et nous condamnons toutes formes de discrimination, de racisme et de haine. De tels comportements n’ont pas leur place au sein de notre communauté. Nous allons tout faire pour apporter le soutien nécessaire à nos joueurs affectés et demandons la punition la plus sévère qui soit pour les personnes responsables.»

Les Whitecaps ont aussi indiqué qu’ils ne feront aucun autre commentaire sur la situation.