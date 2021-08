Aucune violence n’est supportable

Je fais suite à la lettre de Catherine Marcellin sur la nécessité d’éveiller les femmes violentées. Un thème d’ailleurs grandement en rapport avec votre pensée du même jour « Le monde serait bien plus agréable si les gens cessaient de se surveiller les uns les autres, pour veiller les uns sur les autres. »

Mais comment détecter la misère humaine si on ne surveille pas ou si on n’espionne pas nos proches ? Ne pensez-vous pas que plusieurs membres des familles de ces femmes violentées les avaient déjà avisées du danger après avoir constaté les faits et tenté de les aider ?

L’entourage peut-il faire plus quand il se fait répondre « Je l’aime et il m’a promis de ne plus recommencer ! » Comment aider ces dépendantes affectives ? Certains diront qu’on peut le faire en multipliant le nombre de centres pour femmes battues. Mais selon moi, ça ne donnera pas grand-chose, puisqu’elles n’iront pas dans ces centres.

Vous savez que de nos jours, même les jeunes du primaire sont au courant de l’existence du problème, puisqu’ils en parlent à l’école. Il nous reste juste à espérer que si un tel problème est familial, ils seront en mesure de réagir adéquatement. Il est de première importance de montrer à nos filles que non, ça veut dire non ! Tout comme il est impératif de les prévenir de ne pas supporter des situations de violence en leur disant que l’amour ne rime jamais avec la violence, et qu’une fois prises là-dedans, elles auront du mal à s’en sortir.

J’ai vu plusieurs femmes matures racoler des hommes venus d’ailleurs et les ramener au pays après seulement une ou deux rencontres. Tout comme j’ai vu des jeunes filles tomber en amour avec des hommes qui disaient vouloir être leur mari, alors que ce qu’ils voulaient dans le fond, c’était être leur pimp.

Notre rôle à nous dans ce genre d’affaires, c’est de les prévenir et de les accompagner ensuite. Même si ça demeurera toujours difficile de le faire auprès des populations plus démunies socialement et psychologiquement, il ne faut pas baisser la garde. Car dans les cas où elles refuseraient de porter plainte, on ne pourra jamais le faire à leur place.

Comme ces féminicides malheureux sont survenus pendant une période plus que difficile pour plusieurs, profitons-en donc pour éduquer encore plus notre société devenue plus empathique et plus généreuse.

Carole Fiset, mère de deux enfants adultes qu’elle surveille de loin

Le travail éducatif fait en amont d’un problème en réduit toujours les conséquences. Et cette éducation au rejet de la violence sous toutes ses formes doit se faire auprès de toutes les parties concernées. Mais au-delà de ça, il ne faut jamais oublier que l’ambiance familiale dans laquelle les parties prenantes ont vécu leur enfance jouera toujours un grand rôle dans leur façon de se comporter elles-mêmes.