Championne de Formule E, Mercedes opterait pour la sortie

Malgré des premiers titres de champions du monde chez les pilotes et les constructeurs décrochés dimanche, Mercedes quittera vraisemblablement la Formule E au terme de la prochaine saison.

C’est ce que plusieurs médias, dont les sites Autosport et The Race, ont avancé dimanche après une entrevue réalisée auprès du patron des activités de course automobile de Mercedes, Toto Wolff. Ce dernier a confirmé qu’une décision avait été prise sans toutefois en dévoiler davantage.

Mercedes avait pourtant signé une lettre d’intention qui lui permettait d’avoir un aperçu des règles en vue de l’introduction de la troisième génération de monoplaces (Gen3) en 2022. La marque allemande avait néanmoins indiqué, à ce moment, qu’elle souhaitait obtenir quelques clarifications avant de s’engager.

Or, il semble que les explications n’ont pas convaincu le conseil d’administration de Daimler. Mercedes rejoint ainsi BMW et Audi à titre de constructeurs allemands qui quitteront la Formule E.

«La décision est prise, mais on ne va rien annoncer [dimanche]», a dit Wolff, ajoutant que la décision de Mercedes est «un enjeu interne que nous devons comprendre».

Si Mercedes se retire à titre d’équipe, il semble toutefois que l’écurie pourra continuer à vivre par elle-même de façon indépendante tout en profitant d’un groupe motopropulseur développé par Mercedes.

«Si Mercedes devait partir, ce que nous n'avons pas dit, alors vous devez également travailler sur des stratégies alternatives, a avancé Wolff. Parce que nous avons une équipe entièrement fonctionnelle, dont nous pouvons être fiers, dans une série très amusante.»

«Par conséquent, nous avons également un certain degré de responsabilité envers l'équipe et la série, si nous devions décider de partir, et il y a bien sûr des alternatives.»

La saison 2020-2021 s’est conclue dimanche avec une victoire du Français Norman Nato, lors de la deuxième course de l’ePrix de Berlin, et le titre pour Nyck de Vries. La prochaine campagne doit débuter le 28 janvier prochain et sera diffusée sur les ondes de TVA Sports.