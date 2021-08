«Dans le passeport de...» : les destinations préférées de Jean-Michel Dufaux

Animateur de Dans le passeport de..., qui débute mercredi à Évasion, Jean-Michel Dufaux joue son propre jeu et, à l’instar des invités de son émission, nous dévoile ses destinations coup de cœur parmi les très nombreux voyages qu’il a effectués dans sa vie. Laissez-vous bercer par ses souvenirs cueillis sur le globe!

Dans le passeport de..., mercredi, 18h30, à Évasion, dès le 18 août.

Le canton du Valais, en Suisse

«Mes grands-parents, qui étaient d’origine suisse, avaient une maison à Champex. C’est un petit village vraiment charmant, en montagne. À 3 ans, 6 ans et 11 ans, j’ai eu la chance d’aller là-bas avec ma famille, et ce village m’a donné envie de voyager. Cet endroit est vraiment merveilleux. C’est à 1600 mètres d’altitude, et autour, il y a des montagnes de 3000 ou 4000 mètres. L’été, on voit encore la neige au sommet. Le vert de la Suisse, le bleu du ciel... Ce sont des images fortes. Là-bas, ils appellent ça "le petit Canada", parce qu’ils trouvent que ça ressemble un peu aux Rocheuses (rires), parce qu’il y a beaucoup de conifères et d’éléments semblables.»

Da Nang, au Viêt Nam

«J’adore l’Asie, et c’est la Thaïlande qui m’en a donné le goût. Mais, depuis 10 ans, j’ai découvert le Viêt Nam, et particulièrement la ville de Da Nang. En 2018-2019, j’ai pris une année sabbatique. Je suis parti 12 mois en pause, et j’ai habité trois mois à Da Nang. C’est une ville au milieu du pays, sur la côte, à une trentaine de minutes de la ville de Hôi An, qui est protégée par l’UNESCO. Da Nang n’est pas la ville la plus jolie, mais j’ai adoré son énergie. C’est un endroit qui grandit. Certains l’appellent la "Silicon Valley" du Viêt Nam, et moi, je dis que c’est la Barcelone du Viêt Nam! Il y a la mer et les montagnes, une super plage d’une trentaine de kilomètres et les montagnes autour. C’est très beau comme lieu naturel. Il y a une vraie vie de quartier. D’autres villes du Viêt Nam, comme Hanoï ou Hô Chi Minh, sont tellement grosses, polluées et presque intimidantes, alors qu’à Da Nang, il y a encore une qualité de vie et une dimension humaine. On y trouve de super restaurants, de super cafés. Il y a aussi le fameux Golden Bridge, assez quétaine (rires), mais quand même spectaculaire, avec sa fameuse main géante. C’est un riche Vietnamien qui a construit un parc d’attractions dans la montagne, comme La Ronde. C’est kitsch, mais c’est à inscrire à l’agenda!»

Mazatlan, au Mexique

«Je trouve que le Mexique est un pays formidable, qu’on réduit trop souvent aux plages, aux côtes est et ouest et aux tout-inclus, et qui a pourtant beaucoup à offrir. L’une de mes villes coup de cœur est Mazatlan, sur la côte ouest. C’est une ville de plus d’un demi-million d’habitants qui a la particularité d’être une ville coloniale, sur le bord de la mer. À Mazatlan, il y a un centre historique absolument magnifique avec une architecture coloniale. C’est une ville où il y a eu beaucoup de croisières dans les années 70 et 80, qui a connu une traversée du désert, et qui est en train de remonter. On y trouve des couchers de soleil parmi les plus beaux que j’ai vus. C’est le Pacifique, et moi, j’adore! J’adore la mer et les vagues, où c’est possible de se baigner. Pas loin, il y a des endroits comme l’île de Pierre, où c’est vraiment tranquille, on a l’impression d’être en Thaïlande ou sur une plage déserte d’Asie, ou Cerritos, au nord, qui est une autre belle plage. Il y a beaucoup de touristes mexicains, un peu de Canadiens anglais de l’Ouest, mais peu d’Américains. C’est très authentique.»