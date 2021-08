Dévastées par la mort d’un proche

Une famille dévastée par le décès d’un proche dans un accident de VTT lance un appel au respect des règles de sécurité, afin d’éviter un autre drame comme le sien dans les sentiers du Québec.

« Le casque, la ceinture, ce sont des petites affaires qui vont te sauver la vie », a souligné Trinity Gratton-Thériault.

Son père de 43 ans, Dominik Thériault, est mort dans un accident de véhicule tout-terrain de type côte-à-côte, en Haute-Gaspésie, le 18 juillet.

« J’ai perdu mon seul parent, la seule personne qui me guidait » a-t-elle confié.

Perte de contrôle

L’électromécanicien au port de Montréal aurait perdu le contrôle du véhicule tout-terrain (VTT) en effectuant un virage lors de la première journée de ses vacances, auxquelles il avait si hâte.

Ses nombreuses années d’expérience en VTT n’ont malheureusement été d’aucune utilité, et ce, même s’il portait son casque protecteur.

Car le père de famille n’avait pas bouclé sa ceinture de sécurité, a rapporté sa famille endeuillée.

« Dominik avait un grand cœur, a affirmé sa partenaire, Hélène Charbonneau, qui s’est quant à elle tirée indemne de l’accident. Tu ne pouvais pas ne pas l’aimer. »

« C’est la pire chose qu’un parent puisse vivre, a laissé tomber sa mère, Hélène Chevarie-Thériault, la gorge nouée. Ce n’est pas normal, ce n’est pas supposé [arriver]. »

« Je dirais aux gens de s’attacher, a-t-elle ajouté. Mon fils ne l’a pas fait. Je ne dis pas que ça l’aurait sauvé. J’essaie de me convaincre que Dominik avait un bout à faire sur la terre et qu’il l’a fait. »

Avant tout, la famille souhaite que son témoignage serve à prévenir d’autres drames sur les sentiers du Québec.

Plus d’adeptes téméraires

D’autant que, selon la Sûreté du Québec (SQ), les règles de sécurité en VTT sont moins respectées depuis le début de la pandémie, notamment en raison des nombreux nouveaux adeptes.

« Il y a beaucoup de gens qui s’achètent un VTT et qui ne sont pas au courant de la réglementation », a expliqué le coordonnateur du récréotouristique pour la SQ, Carl Soucy.

Chargée de surveiller les sentiers de la province, la SQ fait d’ailleurs état d’une « augmentation majeure » de ses interventions auprès des conducteurs de ces véhicules.

Pour leur part, les proches de M. Thériault se réconfortent en sachant que celui qu’ils aimaient a passé ses derniers moments en profitant de sa passion en Gaspésie, région qu’il surnommait son « paradis ».

« Il aimait tout ce qui avait un moteur, a évoqué sa fille. Il faisait du motocross, du side by side, du ski-doo, du bateau. »

« Il a toujours vécu sa vie comme si c’était la dernière journée », a conclu sa mère, Hélène Charbonneau.

Trois comportements à changer

La conduite avec les facultés affaiblies, l’absence de casque et l’excès de vitesse sont les trois comportements dangereux les plus répandus chez les conducteurs de VTT, selon la SQ.

« On essaie d’être plus présent que jamais », a fait savoir l’agent Carl Soucy, afin d’endiguer ces comportements récurrents.

« Il y a comme un phénomène. Les gens croient que vu qu’ils sont en sentier, tout est permis et tout est possible », a également constaté le directeur général intérimaire de la Fédération québécoise des clubs quads, Yohan Perron.

Des chiffres inquiétants

50 % : une victime sur deux d’un accident mortel de VTT ne portait pas de casque protecteur.

40 % : deux victimes sur cinq présentaient un taux d’alcool dans le sang supérieur à la limite permise.

C’est ce qui ressort d’une analyse du Journal des rapports du coroner rendus publics sur 63 décès survenus en VTT au Québec, entre les mois de janvier 2019 et 2021.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, les véhicules hors route se classaient au premier rang des causes de décès et au deuxième échelon des causes d’hospitalisation associées aux activités sportives et récréatives en 2019.

Des règles plus sévères

Les comportements téméraires en VTT et en motoneige ont poussé Québec à serrer la vis aux amateurs de véhicules hors route (VHR).

Dans une loi adoptée en décembre 2020, le gouvernement a entre autres haussé l’amende pour non-port du casque à 350 $ et le permis des conducteurs ayant bu trop d’alcool peut être suspendu.

La mesure phare de la loi, soit l’obligation pour tous les conducteurs de VHR de détenir un permis de conduire, entrera toutefois en vigueur le 10 septembre prochain.