Être citoyen, c’est exigeant

Justin Trudeau plonge le pays en élections, et, pour quelques jours, on discutera abondamment de la question suivante : était-il opportun de nous lancer en campagne ou pas ? S’il n’en tient qu’au chef libéral, on en jasera le moins longtemps possible.

On aura toutefois raison de se poser des questions, parce qu’avant toute chose, un chef de gouvernement a la responsabilité de protéger nos institutions démocratiques. Raison de plus de surveiller l’utilisation qu’il en fait.

Donc, on pourra se demander si c’est pertinent de partir en campagne. Il faut toutefois garder en tête qu’on est très chanceux d’avoir l’occasion de nous prononcer sur l’avenir du pays où nous vivons.

Un privilège

Être citoyen d’une démocratie est exigeant. Il faut aller voter à l’occasion, se tenir informés en tout temps, rester vigilants. Il faut accepter de cohabiter avec des gens qui ne pensent pas comme nous et reconnaître parfois la légitimité d’un gouvernement contre lequel on a voté.

C’est toutefois un immense privilège que d’avoir l’occasion de participer à la vie de la Cité. D’être gouvernés par des gens qui ont l’obligation de nous séduire s’ils veulent conserver le privilège encore plus grand de diriger.

Des élections chaque année ?

J’ai un cher oncle, qui déteste pourtant la politique, qui a coutume de dire à la blague qu’on devrait avoir des élections chaque année. « Tout se règle, les années d’élections ! »

Il a effectivement raison, les échéances électorales forcent nos dirigeants à rendre des comptes et à livrer des résultats. À rester connectés sur nous.

Aussi, pour les jours qui viennent, je ne me gênerai pas moi-même pour renâcler contre ce premier ministre capricieux qui déclenche des élections pour avoir une majorité. Je ne me plaindrai pas du coût de l’exercice, toutefois : la démocratie n’a pas de prix, surtout lorsque des gens se font croire qu’ils vivent dans une dictature sanitaire.

Et, à la fin, si vous n’êtes pas contents d’aller voter, vous aurez une occasion en or de l’exprimer dans l’urne. Car c’est ça aussi, le privilège du citoyen.