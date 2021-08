Labbé prend la 13e place à sa 100e course

Le pilote québécois Alex Labbé se souviendra longtemps de sa course du samedi 14 août 2021, à Indianapolis, en série Xfinity, non pas nécessairement en raison du résultat, mais parce qu’il s’agissait de sa 100e course NASCAR en carrière.

«Beaucoup de gens m’ont laissé entendre que la série NASCAR n’était pas accessible, me voici 100 courses plus tard, avait-il écrit sur son compte Twitter, la veille. Croyez toujours en vos rêves.»

Labbé a pris le départ en 21e position. Il a finalement conclu l’épreuve sur circuit en 13e place, un bon de huit rangs.

C’est finalement Austin Cindric qui a remporté cette manche de la saison, devant AJ Allmendinger et Justin Haley.

Les pilotes de la série Xfinity retrouveront leur oval habituel pour la prochaine étape, au Michigan International Speedway.