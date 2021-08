Le Canada suspend ses activités à son ambassade en Afghanistan

Le Canada suspend temporairement ses activités à l’ambassade du Canada en Afghanistan, ont annoncé le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marco E. L. Mendicino, et le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, dimanche matin.

«La situation en Afghanistan évolue rapidement et pose d’importants défis à notre capacité d’assurer la sécurité de notre mission», ont-ils indiqué dans un communiqué.

À la suite des consultations avec l’ambassadeur du Canada en Afghanistan, il a été décidé que les activités diplomatiques à Kaboul allaient être suspendues temporairement. Les membres du personnel canadien sont maintenant en route vers le Canada.

L’ambassade du Canada reprendra ses activités dès que la situation en Afghanistan nous permettra de garantir des services appropriés et une sécurité adéquate pour notre personnel.

Le Canada condamne fermement l’escalade de la violence des derniers temps et appelle à un cessez-le-feu permanent et général. «Nous demandons la fin des injustices avec lesquelles sont aux prises les Afghans, en particulier les femmes, les filles et les minorités ethniques, dans les zones contrôlées par les talibans», ont fait savoir les ministres canadiens dans leur missive envoyée dimanche.

Le travail visant à amener des Afghans en sécurité au Canada dans le cadre des mesures spéciales d’immigration doit se poursuivre «et demeurera notre priorité absolue», ont indiqué les ministres dans leur communiqué.

Le président Ashraf Ghani a quitté l'Afghanistan

Par ailleurs, le président afghan, Ashraf Ghani, a quitté l’Afghanistan, où les talibans sont sur le point de reprendre le pouvoir, a annoncé dimanche l’ancien vice-président Abdullah Abdullah.

«L’ancien président afghan a quitté la nation», a déclaré M. Abdullah, qui est aussi le chef du Haut Conseil pour la réconciliation nationale, dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook.