Les Fêtes de la Nouvelle-France: Une édition qui a permis de redécouvrir Québec

Les organisateurs des Fêtes de la Nouvelle-France dressent un bilan positif de l’évènement qui achève aujourd’hui, en soulignant que la chasse au trésor a permis à des participants de redécouvrir leur ville ou d’explorer des lieux méconnus du Vieux-Québec.

«Pour nous l’important c’était de garder cet esprit vivant des Fêtes de la Nouvelle-France», commente Mélanie Raymond, directrice générale de l’évènement. «La façon ludique dont on transmet l’information a attiré des clientèles très différentes, des couples de différents âges, des familles évidemment avec de jeunes enfants ou des ados, l’intérêt est là.»

Chasse au trésor

« En faisant la chasse au trésor on découvre des lieux de Québec qui sont moins connus que d’autres mais qui font partie de notre histoire. C’est un commentaire qui est revenu souvent : «on a découvert des lieux à Québec qu’on ne connaissait pas», indique Mme Raymond, évoquant par exemple le Parc-de-l’Artillerie.

Annulées en 2020 avec la pandémie, les Fêtes étaient de retour du 5 au 15 août, mais dans un format réduit, centré autour d’une chasse au trésor axé autour de sept personnages historiques. Des décors ont aussi été installés dans le Vieux-Québec et une trentaine de comédiens interagissent avec les visiteurs.

Des activités comme le défilé ou les démonstrations de métiers d’antan n’étaient pas au rendez-vous cette année. Les organisateurs souhaitaient éviter les rassemblements dans le contexte sanitaire actuel. L’année prochaine, pour la 25e édition, «on espère quand même un retour à un lieu festif et rassembleur ou les interactions sont plus importantes», mentionne Mme Raymond.

Une estimation du nombre de participants n’a pas été communiquée. Toutefois, on recense près de 40 000 numérisations d’indices dans les décors, via des téléphones intelligents, afin d’avoir accès à des contenus en prime comme des capsules historiques.

« Beau concept »

«C’est vraiment un beau concept. Bien qu’on soit de la ville de Québec, on ne vient pas à toutes les semaines (dans le Vieux-Québec). Ça nous fait découvrir des recoins, des boutiques, des bouts de notre histoire», a raconté Roxanne Beaumont, rencontrée lors d’une quête avec ses enfants. L’aspect chasse au trésor est aussi divertissant pour les jeunes, explique-t-elle.

«Ça nous fait découvrir des petits recoins. Il y a des places où on n’avait jamais mis les pieds», relate aussi Patrick Gagnon, accompagné de sa conjointe et leurs trois enfants. La famille a souligné la diversité des personnages historiques : le jeune Émile, 9 ans, a notamment apprécié les récits entourant les chefs Autochtones Donnacona et Kondiaronk. «C’est bien, parce qu’il y a beaucoup de personnages de la Nouvelle-France», dit-il au sujet de la quête. «Ça raconte leur histoire», ajoute Émile, qui a un intérêt pour cette époque de notre histoire.