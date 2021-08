Une bonne nouvelle « déconfinementale » pour une multitude de fondations qui, annuellement, recueillaient une partie importante de leur financement dans des tournois de golf impliquant des célébrités.

Tout ça était dramatiquement paralysé depuis le début de vous savez quoi.

Les athlètes qui étudient à l’université de Sherbrooke sont choyés et leur chance s’appelle Serge Savard qui multiplie pour eux le parrainage de nombreux événements depuis plusieurs années. Sans raison précise, il les a pris sous son aile.

Pour la deuxième fois en trois ans, le grand Serge a lancé son invitation à ses commanditaires et ses contacts et, cette fois, pour son tournoi de golf qui aura lieu mardi chez lui au club de golf Le Mirage dont il est maintenant propriétaire associé.

La liste des personnalités qui seront parsemées sur les foursomes est réellement impressionnante.

Dans les règles sanitaires les plus strictes, on remettra en marche cette formule qui joint si bien l’utile à l’agréable. Des gens bien nantis contribuent et aident la jeunesse tout en ayant la chance et le plaisir de jouer et de souper avec plus de 40 gros noms.

Les Damphousse, Delorme, Petrov, Richer, Deblois, Marc Tardif, Michel Therrien, Joël Bouchard, Lambert, Huberdeau et peut-être même Fabienne Larouche.

PETIT JEU

Il y en a plusieurs autres et j’ai envie de vous les faire deviner par leur surnom. Vous n’avez pas de difficulté si je vous avance que Pinotte, le Roadrunner, Butch, le Breezer et Pointu seront du groupe. Jusque là, ça va ?

Serez-vous surpris si je vous dévoile que Bergie (ou Le Tigre) sera là avec nul autre que le Beu de Matane (Alain Côté) même si le Sénateur n’a jamais cessé de dire que le but de ce dernier n’était pas bon . Il est certain que le débat reviendra pendant la soirée. Qu’est-ce que le Beu doit être tanné d’en entendre parler !

D’autres anciens du Canadien, tels Le Bleuet (Mario Tremblay), Carbo (Guy Carbonneau), Coco (Jacques Lemaire), Knuckles (Chris Nilan), Le Mousse (Pierre Mondou), Bo (Bob Gainey), Q (Stéphane Quintal) et évidemment Théo (José Théodore) aussi copropriétaire des lieux.

Un invité spécial qui n’a pas joué pour le Canadien, mais qui a dominé la Ligue nationale pendant plusieurs années est le sympathique Beaver (Marcel Dionne),

ET LA SURPRISE

Ils n’ont pas tous de surnom, mais ils y seront. Les Louis Morissette, Dany Dubé, Pierre Houde, Ron Fournier ainsi que Pantoufle Brulotte et Willie Lacroix.

Deux mentions spéciales émouvantes. Le temps efface les querelles, les désaccords et la rancune. C’est fini. J’ai été très heureux de constater que Ronald Corey figure parmi les invités de Serge. Bravo Monsieur Savard, quelle classe.

L’autre est un partisan malade fini du Canadien depuis très longtemps et qu’on ne voit que rarement dans ce genre d’omnium. Loup Garou sera là... oui, Robert Charlebois.

De l’enclave

Photo d'archives, Martin Alarie