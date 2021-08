La carrière de Laurence Jalbert en cinq photos souvenirs

Départ fulgurant

Après avoir bossé dans les bars et fait partie du groupe Volt au milieu des années 1980, la jeune Gaspésienne poursuivait sa carrière en solo. Son premier album, lancé en 1990, fut un énorme succès, puis l’auteure-compositrice lançait en 1993 (photo) l’album Corridors qui serait, comme le premier, certifié disque platine avec plus de 100 000 exemplaires vendus.

Les complices

Avec Dan Bigras qui venait de couper ses longs cheveux, en 1999, il y a plus de 30 ans. Les deux amis présentaient une tournée de spectacles en duo, Deux artistes, une scène... et ils électrisaient la foule en interprétant ensemble Tue-Moi et Au nom de la raison.

Un tabac aux Francofolies

À l’occasion du 15e anniversaire des Franco-folies de Montréal, en 2003, la lionne avait donné une performance digne des plus grands et le public l’avait acclamée dès son entrée en scène. Elle avait notamment interprété ses premiers succès, Tomber et Rage ainsi que les nouveautés de l’époque Jeter un sort et Mots de femme.

Un honneur

Automne 1993, la chanteuse de 34 ans recevait avec fierté le prix annuel, CIEL - Raymond-Lévesque des mains du célèbre auteur-compositeur-interprète qu’elle admirait beaucoup. Elle était alors en pleine gloire, après avoir lancé quatre albums ultra-populaires et donné des centaines de spectacles dans tout le Québec.

Compilation

En 2003, la chanteuse native de Rivière-au-Renard se prêtait au jeu du Journal de Montréal, en commentant l’actualité, alors que la guerre du Golfe prenait fin en Irak. Elle préparait alors son cinquième album, une compilation de ses succès, en plus de la reprise de la chanson Évidemment, de Miche Berger et France Gall.

◆ Laurence Jalbert est en tournée dans une vingtaine de villes du Québec. Avec son guitariste, Yves Savard, elle offre ses plus grandes chansons. Voir laurencejalbert.ca

◆ La chanteuse est porte-parole du ROSEQ (Réseau des organisateurs de spectacles de l’est du Québec) qui offre cette année près de 250 événements d’ici septembre. Voir roseq.qc.ca

◆ En septembre, Laurence reprendra les spectacles Au pays de Nana Mouskouri, reportés à cause de la COVID-19. Elle a lancé, juste avant la pandémie, un album de reprises de cette grande dame de la chanson.

◆ L’animatrice Monique Giroux a reçu Laurence Jalbert aux rencontres L’Histoire de mes chansons. Lunou, Joe Bocan, Maxime Landry, Paul Daraîche et France Castel ont interprété pour l’occasion quelques-uns de ses grands succès. À voir en webdiffusion du 4 au 30 novembre. Voir placedesarts.com