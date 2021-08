«Who’s Next»: un album à l’épreuve du temps

Un grand nombre de mélomanes connaissent l’album Who’s Next parce qu’il fait partie des grands classiques de la musique rock. Un autre public l’a découvert par les titres Baba O’Riley et Won’t Get Fooled Again, qui ont été les thèmes d’ouverture des séries télévisées CSI : NY et CSI : Miami.

Who’s Next, qui fête ses 50 ans, fait partie de cette année 1971, qui a été un millésime marquant dans l’histoire de la musique.

À l’été 2012, le magazine Rolling Stone classait cet album au 28e rang des 500 meilleurs albums de tous les temps. Dans un classement renouvelé, à l’automne 2020, il glissait au 77e rang.

Lancé le 14 août 1971, Who’s Next suivait l’opéra rock Tommy, un autre classique de la formation britannique paru en 1969.

Le guitariste et chanteur Pete Townshend travaillait sur un projet intitulé Lifehouse, qui devait être le prochain album du quatuor. Le chanteur Roger Daltrey, le bassiste John Entwistle et le batteur Keith Moon trouvaient cette aventure trop compliquée, leur gérant Kit Lambert n’aimait pas et cet opéra rock multimédia est mort. Townshend, qui avait développé énormément d’idées dans son studio maison, pour Lifehouse, a raconté avoir traversé une dépression à la suite de cet échec.

Les Who, qui avaient établi leur marque avec l’album double Tommy, ont retravaillé certaines idées de Lifehouse et ils ont enregistré Who’s Next au printemps 1971 en Angleterre. Huit des neuf chansons proviennent du projet Lifehouse.

Cinq mois plus tard, Who’s Next, leur cinquième album studio, était dans les magasins.

Premier au Royaume-Uni

Sur la pochette, on retrouve les membres des Who, autour d’une structure de pierre, sur laquelle ils viennent d’uriner. Un clin d’œil au mystérieux monolithe du film 2001, l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick.

Avec des titres forts comme Baba O’Riley, Love Ain’t For Keeping, The Song is Over, Going Mobile, Behind Blue Eyes et Won’t Get Fooled Again, l’album a atteint la première position au Royaume-Uni, la deuxième en France et dans les Pays-Bas, la quatrième aux États-Unis et la cinquième au Canada.

La critique était unanime. Who’s Next est considéré comme le meilleur album du quatuor originaire de Londres.

Les synthétiseurs

Butch Vig, réalisateur et batteur de la formation Garbage, était sur les bancs de l’école secondaire lorsqu’il a découvert ce qui était pour devenir son album préféré de tous les temps.

« J’ai acheté ce disque à sa sortie et je l’écoutais avec mon casque d’écoute à répétition. Je me demandais comment Townshend avait fait pour les claviers et les séquences. Personne n’avait entendu quelque chose de la sorte sur un album. J’étais fasciné par la production et par ce son orchestral généré par trois musiciens », a-t-il raconté, dans le magazine Rolling Stone.

Pete Townshend était fasciné, lui aussi, par les sonorités générées par les synthétiseurs qui intégreront, avec Who’s Next, à titre d’instruments de musique, le monde du rock.

« Ils me permettent de faire des choses que je suis incapable de faire autrement, comme les sonorités d’un orchestre, des cors français et des cordes. Tu appuies sur un bouton et ça joue tout à coup le tout deux fois plus rapidement », a-t-il raconté dans les pages du magazine Rolling Stone.