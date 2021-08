Ça passe ou ça casse

Justin Trudeau a mis sa tête sur le billot en cette première journée d’une campagne électorale qu’à peu près personne ne souhaite autant que lui.

Jugez mon bilan de la pandémie, jugez mon plan pour l’avenir. Demandez aux partis d’opposition de justifier que vous n’ayez pas droit au chapitre, alors que le Canada se trouve à un carrefour de son histoire.

Pour que l’on comprenne bien la taille des enjeux auxquels nous faisons face, le chef libéral a fait référence à la fin de la Seconde Guerre mondiale, rien de moins.

Personne ne dit que les élections sont un exercice futile.

Mais que nous offre le chef libéral pour réfléchir aux grands enjeux de l’heure ?

Une campagne électorale la plus courte possible prévue par la loi, en plein été, au sortir d’une pandémie qui ne veut plus finir.

Et maintenant s’ajoute la crise diplomatique et humanitaire en Afghanistan, que tout le monde avait vue venir sauf nos gouvernements.

La justification du déclenchement de ces élections a été peu convaincante.

Il est difficile de dire si Justin Trudeau traînera les conséquences longtemps de ce départ cahoteux.

Trudeau doit se dire que ça aurait pu être pire, comme en 2019, lorsqu’il s’est empêtré dès le jour un dans le débat sur la loi 21 qui l’a suivi jusqu’aux urnes.

O’Toole au neutre

On ne peut pas dire que son principal compétiteur a connu un départ canon.

Le chef conservateur Erin O’Toole a encore prouvé hier qu’il ne remportera pas son pari grâce à son charisme ou à son éloquence.

Si vous vous demandiez encore qui est Erin O’Toole, son discours soporifique d’hier ne vous sera pas très utile.

C’était peut-être sa stratégie : passer sous le radar et laisser Justin Trudeau se dépêtrer dans sa défense inévitablement douteuse d’un scrutin estival.

La quatrième vague pourrait aussi jouer des tours à O’Toole, qui s’oppose à la vaccination obligatoire et au passeport vaccinal.

Pourquoi ? Le chef conservateur a patiné hier en point de presse et il n’en a peut-être pas fini avec ses pirouettes.

Comment convaincre les électeurs qu’il aurait mieux fait que les libéraux pour protéger la santé des Canadiens, lorsqu’il refuse d’obliger ses candidats à recevoir leurs deux doses ?

Ce décalage avec l’opinion publique risque de lui nuire, au moment où les réfractaires de la vaccination retardent la sortie de la pandémie.

S’il avait voulu marquer un grand coup, M. O’Toole aurait commencé sa campagne à Montréal, au défilé de la Fierté, aux côtés de Jagmeet Singh et d’Yves-François Blanchet.

Mais ce n’est pas le style de ce vétéran des forces armées, qui se définit comme un homme sérieux et ordinaire, face à un Justin Trudeau qu’il considère comme puéril.

Lent déconfinement

Singh, lui, paraît décomplexé après s’être révélé un bon campaigner en 2019. Fera-t-il mieux que seulement brouiller les cartes ?

Yves-François n’a pas perdu de son verbe, qui l’a bien servi il y a deux ans. Une élection sans enjeu clair pourra-t-elle l’aider à attirer ceux qui s’accommodent de stationner chez lui leur appui ?

Cette première journée de campagne avait comme un air de lent déconfinement.

Mais Trudeau et O’Toole ont trop à perdre. Ils sont condamnés à retrouver le feu sacré s’ils veulent sauver leur peau.