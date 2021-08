CF Montréal: Choinière sort de l’ombre

Même si on savait déjà qui il était, on peut dire que Mathieu Choinière est réellement en train de sortir de l’ombre chez le CF Montréal.

Le jeune joueur de 22 ans, originaire de Saint-Alexandre, en Montérégie, est devenu un partant régulier sous la gouverne de Wilfried Nancy, ayant amorcé neuf des onze rencontres auxquelles il a participé cette saison. Il a d’ailleurs été partant lors de huit des neuf derniers matchs de l’équipe.

Avec encore 15 parties à disputer d’ici la fin du calendrier régulier, Choinière totalise déjà 770 minutes de jeu, son meilleur total depuis qu’il a fait ses débuts professionnels avec le club, en 2018.

Qui plus est, il a également marqué son premier but en carrière cette saison. On peut véritablement parler d’une éclosion dans son cas.

Pas à sa position

Et le plus fascinant dans cette histoire, c’est qu’il a d’abord surpris en jouant particulièrement bien comme latéral droit, une position qui n’est pas la sienne.

Qui aurait dit qu’il aurait besoin de délaisser son poste de milieu offensif pour solidifier sa place au sein de l’effectif ?

« Est-ce que j’y ai pensé ? Oui et non, a-t-il admis lors d’une conférence de presse lundi. Mais j’ai trouvé une position comme piston qui me va très bien. J’arrive bien à défendre sur la dernière ligne tout en allant vers l’avant. »

Comme Zachary Brault-Guillard, qui est lui aussi un jeune de 22 ans, ayant retrouvé son aplomb sur le flanc droit, Choinière ne peut pas lever le pied.

Heureusement pour lui, il est doté d’une polyvalence qui le sert bien.

« Que ça soit à droite, à gauche ou au milieu de terrain, il n’y a pas de souci, parce que la façon dont le coach veut qu’on joue est claire. On a beaucoup d’automatismes, peu importe la position. Ça devient naturel. »

Et c’est justement la polyvalence de Choinière qui le rend encore plus utile aux yeux de l’entraîneur-chef, qui semble avoir une affection particulière pour celui qu’il connaît depuis ses jours avec l’Académie de l’équipe.

« Mon petit Mathieu, c’est sa flexibilité tactique dans le jeu [qui me plaît]. Il a un état d’esprit qui est irréprochable, il va se dépouiller pour le club et je peux l’employer à plusieurs positions », dit Nancy.

Il souhaite maintenant que Choinière, tout comme ses coéquipiers d’ailleurs, soit un peu moins gentil. Parce qu’en dehors du terrain, Choinière est un jeune homme charmant, tout en douceur et discret.

« Je veux qu’il prenne encore un peu plus de risques et qu’il soit plus agressif. Ce n’est que le début pour lui », assure Nancy.

Maturité

L’entraîneur ne se fait pas prier pour parler de Choinière, un jeune qu’on voyait avec la première équipe depuis qu’il avait 14 ou 15 ans.

« À l’Académie, on est fiers de Mathieu parce qu’il a fait toutes les étapes. On a pu expérimenter plein de choses avec lui et plusieurs autres et je ne suis pas surpris de ce qu’il fait maintenant. »

On voit aussi plus de maturité dans son jeu et il est le premier à reconnaître qu’il est devenu un homme ces derniers mois.

« Il y a beaucoup de différences entre le joueur du début de l’année et celui d’aujourd’hui. J’ai mûri, j’ai pris en confiance avec le temps de jeu qu’on m’a donné », mentionne Choinière.

Toye dans l’attente

Par ailleurs, on attend toujours de savoir si Mason Toye s’est blessé sérieusement en fin de match samedi.

Le meilleur attaquant de l’équipe avec sept buts s’est blessé à l’épaule et on craint une absence prolongée.

« On attend des résultats. Il devait passer une IRM aujourd’hui. On espère que ça sera court », a confié Nancy, qui est revenu sur la controverse lors du tir de pénalité en fin de partie quand Bjørn Johnsen s’est entêté à tirer alors que ça devait être le rôle de Toye.

« On a eu une petite discussion avec les joueurs par rapport à ça. Et tout est rentré dans l’ordre. Mais ç’a renvoyé une image comme s’il n’y avait pas une bonne chimie dans le groupe, ce qui est totalement faux. C’est une bonne leçon pour Bjørn et pour tout le monde aussi. »

♦ Le milieu de terrain Victor Wanyama a été sélectionné au sein du onze par excellence de la MLS pour la dernière semaine d’activités. Il a inscrit le but gagnant face aux Red Bulls de New York, samedi, procurant une victoire de 2 à 1 à Montréal en réussissant un tir de pénalité.