Cinq rendez-vous à ne pas manquer aux Percéides

Les amateurs de cinéma d’auteur auront de multiples occasions de découvrir des oeuvres en première gaspésienne, lors du 13e Festival Les Percéides qui sera offert en deux temps, en août et septembre.

De retour en salle, au Centre d’art de Percé, l’événement fera la part belle au septième art et à ses artisans.

«On touche tous les genres de films: fictions, documentaires, courts métrages, longs métrages, films d’animation. On va même ajouter des films pour la famille dans la programmation de septembre. On veut élargir le plus possible le cinéma d’auteur à tous les publics», confie François Cormier, son directeur artistique.

Ce dernier suggère cinq éléments de la programmation des six premiers jours des Percéides, soit du 17 au 22 août.

Première québécoise de «Live Story, chronique d’un couple»

PHOTO COURTOISIE/K-Films Amérique

«C’est un premier long métrage. C’est une des raisons pour lesquelles on l’a sélectionné. On encourage ce genre de film. [....] C’est un film de qualité avec des acteurs performants.»

Le mardi 17 août, à 19 h, en présence du réalisateur Jean-Sébastien Lozeau ainsi que des acteurs principaux, Sébastien Ricard et Marilyne Bastien.

«La balade de Bobby Leblanc» en première mondiale

PHOTO COURTOISIE

«Ce sont cinq courts métrages qui ont été tournés en Gaspésie l’année dernière, en pleine pandémie. [...] C’est un acteur qui joue un cowboy qui se promène autour de la Gaspésie et faire la rencontre d’immigrants qui vivent en Gaspésie depuis plusieurs années et suscitent toutes sortes de discussions. C’est un film qui aborde toute la question de l’immigration en région et je trouve ça vraiment intéressant.»

Le jeudi 19 août, dans une formule 5 à 7 en compagnie de l’équipe, dont la réalisatrice Cathie Belley.

La classe de maître d’André Gladus

PHOTO COURTOISIE / D. Chartrand

«André Gladus est un grand cinéaste de la génération de Denys Arcand. Il a gagné le prix Albert-Tessier. Il vient à Percé pour une classe de maître. Après ça, il va y avoir la projection de deux nouveaux films documentaires - «Excusez-là!» et «L’autre bout du monde» - parce qu’il s’intéresse au patrimoine traditionnel québécois à travers la chanson et de nouveaux jeunes musiciens qui perpétuent les traditions dans le domaine de la musique québécoise.»

Le vendredi 20 août, dès 16 h.

Premières Journées professionnels du cinéma à Percé

«Il va y avoir des rencontres où tous les artisans de la région peuvent venir participer et rencontrer des producteurs comme Pierre Even («Maria Chapdelaine») et Nicolas Paquet («Kamouraska»). On va discuter de l’enjeu de produire du cinéma en région. Quelles sont les problématiques, quels sont les enjeux, quels sont les défis?»

Le samedi 21 août, de 9 h à 17 h.

Projection d’«Annette» de Léos Carax

PHOTO COURTOISIE

Film porté par Marion Cotillard et Adam Driver qui a donné le coup d’envoi du plus récent Festival de Cannes. «C’est une magnifique ode à la relation amoureuse, à la musique. C’est une comédie musicale, d’une certaine manière, mais réinventée par un cinéaste de génie.»

Le samedi 21 août, à 20 h.