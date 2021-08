Criminalité: le maire Labeaume demande de s’attaquer au trafic d’armes

L’augmentation du trafic d’armes à feu au pays inquiète le maire Régis Labeaume, qui pense que la Ville de Québec n’est pas à l’abri des violences qui peuvent en découler, même si elle demeure sécuritaire.

Le maire de Québec était questionné sur l’augmentation des crimes violents et des fusillades à Montréal, commis parfois au grand jour, et à savoir si cette problématique pourrait éventuellement contaminer la capitale. À son avis, le nœud du problème est la facilité avec laquelle les armes circulent entre les frontières.

«On a des lois concernant les armes à feu, mais ces lois sont bafouées tant et aussi longtemps que le trafic des armes à feu grossira, et le trafic des armes à feu grossit tant qu’à moi», a-t-il déclaré. Or, selon lui, «Québec ne sera pas à l’abri de ça. [...] On vit sur la terre comme tout le monde, et ça demeure toujours inquiétant.»

«Demandez à un jeune de 18 ans s’il saurait comment se procurer une arme à feu à Québec. Moi, je pense qu’il saurait comment faire», a-t-il donné en exemple.

Le maire a toutefois tenu à rappeler que la criminalité «est très basse» en comparaison des autres grandes villes du Canada, et qu’«au total, la criminalité diminue à Québec». «Ce serait intéressant de voir ce que les candidats et les candidates ont à dire là-dessus. Moi, j’ai un intérêt particulier pour ça», a-t-il ajouté.