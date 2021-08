De la danse dans sept secteurs de Québec

Des danseurs offriront au cours des prochains jours des performances dans sept secteurs de la ville de Québec. De courts spectacles en solo devant un ou deux spectateurs accompagnés par une trame sonore originale diffusée par des casques d’écoute.

Osez ! en solo, qui débute mardi et qui se poursuivra jusqu’au 28 août, propose 14 performances inédites d’une dizaine de minutes qui se déploieront dans Limoilou, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Sacrement, dans le Vieux-Québec, le Vieux-Port, le Petit-Champlain et sur le campus de l’Université Laval.

Ce projet se déploie aussi dans Lanaudière, les Laurentides et à Montréal. Dans la métropole, les danseurs se produiront dans la Petite Italie, sur le Plateau Mont-Royal, Rosemont, Ahuntsic, Villeray et au Centre-Sud.

Une trentaine de lieux seront investis, en tout, avec des performances à 18h, 18h30, 19h et 19h30.

Les danseurs avaient 20 heures pour créer leur chorégraphie de dix et les musiciens bénéficiaient de 15h. On retrouve de la danse contemporaine, de la danse urbaine et de la danse classique.

Les spectateurs sélectionnent le secteur et l’endroit est dévoilé 24 heures à l’avance. L’artiste se dévoilera au moment de la performance.

Jean-François Duke, Fabien Piché, Melissa Martin, Maxime Boutet, Sovann Rochon-Prom Tep, Véronique Giasson, Julie Pilon, Vincent Provencher, Léa Lavoie-Gauthier et Olivier Rousseau font partie des danseurs qui participent à cette initiative.

Photo Stéphane Bourgeois

Petites bulles d'intimité

Émilie Clepper, Millimetrik, l i l a, Mathieu Campagna, Julien Sagot et Jérôme Minière font partie des compositeurs qui ont composé des musiques originales pour le deuxième volet de cette aventure.

«Ce sont des petites bulles uniques qui prennent forme alors que la vie, autour, continue. C’est magique. Et ma description n’est pas assez forte pour rendre justice à ce qui se passe lors de ces moments. Les gens, l’été passé, décrivaient l’expérience comme un moment privilégié, d’intimité et de proximité rarement vécu», a raconté Karine Ledoyen, créatrice de cet événement.

Né en 2002, le projet Osez! en solo, est la suite en pandémie d’une aventure qui a débuté sur des quais du Québec.

«Les conditions n’ont pas changé depuis l’édition de l’été dernier et ces spectacles sont une façon de pouvoir continuer à danser et de garder un lien avec le public», a expliqué Karine Ledoyen

On peut réserver sa place sur le site de la Rotonde (larotonde.qc.ca), de l’Agora de la danse (agoradanse.com) et sur dansekpark.com