Des festivités plus modestes pour le Centre de glaces

L’attente tire à sa fin pour les amateurs de patinage, qui seront environ 8000 à pouvoir visiter le Centre de glaces Intact Assurance lors des festivités d’ouverture, dont l’ampleur a toutefois dû être revue à la baisse en raison de la pandémie.

Le complexe intérieur sera inauguré lors de deux journées de festivités, les 28 et 29 août prochains, avec un an de retard sur l’échéancier qui avait été initialement dévoilé.

Lors de chacune d’elles, 4000 personnes pourront bénéficier d’une visite d’une vingtaine de minutes, à la suite de laquelle elles pourront chausser leurs patins et tester l’anneau de glace flambant neuf.

Photo courtoisie, Ville de Québec

Les visiteurs pourront en apprendre plus sur les installations, l’histoire des sports de glace et l’architecture du site. Il est d’ores et déjà possible de réserver sa place sur le site de la Ville.

«Pour être très honnête, on avait prévu il y a bien longtemps des fêtes beaucoup plus grandioses que ça. On prévoyait faire venir tous les champions olympiques à Québec, des représentants de tout le pays et d’ailleurs. On voyait des milliers de jeunes patiner, mais on ne peut pas le faire, je le regrette», a reconnu sans détour le maire Régis Labeaume, dont le Centre des glaces était le tout premier engagement du maire de Québec, en 2007.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

L’infrastructure sera finalement inaugurée quelques semaines avant son départ de la politique active. «Comme quoi, il faut être persistant dans la vie!», a-t-il lancé lundi.

Cérémonie en septembre

En septembre, une cérémonie plus protocolaire est prévue, avec athlètes et dignitaires. «On va essayer d’inviter le maximum, mais bon, que voulez-vous, c’est l’époque, il faut faire avec», a affirmé le maire.

Le complexe de 68,7 M$, qui est unique en son genre dans tout l’est de l’Amérique du Nord, fait déjà l’envie des athlètes d’ici et d’ailleurs, selon Robert Dubreuil, directeur général de la Fédération de patinage de vitesse du Québec.

À titre d’exemple, la technologie de réfrigération est la même que celle qui sera employée lors des Jeux olympiques d’hiver de Beijing en 2022.

Dès le mois de septembre, il pourra recevoir les clubs sportifs de patinage de vitesse, de patinage artistique et de hockey, à temps pour le début de la saison.

Les plages horaires pour les activités libres et la population générale ouvriront plus graduellement. Elles doivent atteindre 21 heures par semaine après le congé de l’Action de grâce.

Possible coupe du monde

Côté programmation, le Centre de glaces devrait accueillir au tournant de la prochaine année deux événements nationaux de patinage longue piste, et un de courte piste.

En 2022-2023, on espère y tenir le Championnat des quatre continents et le Championnat du monde des maîtres, qui réunirait des athlètes de haut calibre.

Pour l’année suivante, «on travaille très fort sur un autre événement qui serait une coupe du monde. Ce n’est pas encore gagné, mais ça regarde très bien», a laissé savoir M. Dubreuil.

Le Centre de glaces en bref

13 500 m 2 de glace

de glace Anneau de glace de 400 mètres et quatre patinoires

Le plus grand centre de patinage intérieur en Amérique

Festivités d’ouverture les 28 et 29 août 2021 (réservation requise)

Budget respecté de 68,7 millions $ financé à parts égales par la Ville, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral