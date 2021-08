Des recrues optimistes chez les Remparts

Un total de 26 patineurs se sont réveillés lundi matin sûrement un peu nerveux de se présenter au Centre Vidéotron pour les premières activités d’équipe des Remparts de Québec. Tous les athlètes présents entretiennent secrètement l’espoir de percer l’alignement des Diables rouges. Patrick Roy avoue très honnêtement que les chances de voir la chose se produire pour un joueur recrue serait étonnant.

«Il y a environ 10 à 12 athlètes du précamp qui seront invités pour le camp qui commence samedi prochain. C’est évident que si tu regardes notre formation, il n’y a pas beaucoup de trous et c’est une situation normale pour une formation qui vise à accueillir la Coupe Memorial.»

Le vétéran entraîneur assure toutefois que l’invitation lancée pour le camp des recrues est un exercice très sérieux.

«Il y a toujours des surprises, spécialement avec une année de pandémie où les joueurs n’ont pas joué. C’est important d’offrir cette chance de se faire valoir et de bien évaluer nos jeunes. Il faut aussi être réaliste, il y a simplement moins d’opportunités cette année avec le noyau de joueurs qui revient que dans un passé récent.»

Un trio déterminé

Le défenseur Remparts Mathieu Wener, les attaquants Andrew Gweon et Kassim Gaudet font partie de ces joueurs qui veulent brouiller les cartes. Une grande motivation habitait ces joueurs qui ont simplement hâte de sauter sur la glace.

«Il y aura possiblement un peu de nervosité dans les premiers exercices demain, mais ça va partir rapidement. J’ai eu une excellente saison estivale en prenant dix livres de masse musculaire et mon seul but est de trouver une façon de percer l’alignement», mentionne Kassim Gaudet qui a disputé deux rencontres avec le club l’an dernier.

Un son de cloche similaire pour le choix de deuxième ronde du dernier repêchage des Remparts Mathieu Wener. Celui qui possède de belles qualités offensives croit en ses chances de faire sa place à Québec. «C’est excitant de mettre les pieds dans le Centre Vidéotron. Je suis content d’avoir choisi Québec plutôt que les collèges américains et je suis conscient qu’il n’y a pas beaucoup de place en défensive. J’ai pourtant confiance en mes capacités de trouver ma niche, je suis un bon joueur dans les deux zones de la patinoire.»

Le joueur de centre Andrew Gweon dégageait quant à lui beaucoup de confiance à l’aube de commencer les entraînements sur la glace. L’année de pandémie n’a pas été nécessairement néfaste à son jeu selon lui.

«J’ai pris tout ce temps pour continuer à développer mes aptitudes individuelles. J’ai aussi pris de la masse musculaire et je pense être beaucoup plus fort que l’an dernier. Mon but est de trouver une façon de faire l’équipe.»

Un précieux conseil

Le gardien de but Mathys Fernandez ne voulait pas trop se mettre de pression sur les épaules. Le fils du gardien de but Emmanuel Fernandez, qui a joué dans 325 parties dans la LNH, a quand même reçu une recommandation avant de quitter son domicile.

«Il me dit toujours la même chose. Ne te soucie pas de ta compétition et fais-toi du fun. C’est mon premier camp et je souhaite faire ma place et mettre de la pression sur des joueurs plus expérimentés. On verra bien après», précise le cerbère en mentionnant qu’il trouve spécial de pouvoir profiter des conseils d’un gardien aussi célèbre que Patrick Roy.